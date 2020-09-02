自拿BB槍「射爆一邊蛋」！　狂男10天後多重器官衰竭亡

文／鏡週刊

男子酒後持BB槍朝著自己胯下開了3槍，誤傷蛋蛋。一開始男子諱疾忌醫，後來因疼痛難耐，陸續看了3次醫生，最後一次就醫，男子沒能走出醫院。

英國伯頓（Burton）發生一起BB槍自傷身亡的意外事件。據周遭朋友描述，53歲的堆高機司機馬克（Mark Humphries）平時是個紳士，偶爾飲酒過量，但酒精對英國人來說不是什麼大問題。問題是某天，馬克因為不明原因，持空氣BB槍朝自己的胯下開了3槍，子彈擊中一邊睪丸。

幾天後，因為傷處實在過於疼痛腫脹，馬克不得已在4月6日前往當地的皇后醫院就診，但他只描述了大概輪廓，不願向醫生透露更多事件細節，醫生問診後表示要抽血檢查。3天後，即4月9日，馬克來看檢查報告，醫生告訴馬克他的尿道感染，並開了抗生素給他。

又過了6天，4月15日，馬克3度就醫，這次醫生發現他患處腫脹，已出現敗血症，引起多重器官衰竭無法救治，當天晚上便宣告死亡。

由於馬克死前故事太過離奇，負責此案的驗屍官海格（Andrew Haigh）評論此案是一起「悲劇性的事故」，死者延誤就醫、不願完整說明誤傷過程、抽血檢驗需要時間，造成當事人延誤服藥時機等，是一連串的不幸，排除他殺可能。

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