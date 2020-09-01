文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

▲下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大斗六文旦節系列嘉年華9月1日上午於斗六市公所舉行文旦節開幕式，現場邀請歷屆優質果農到場以文旦奧運選手方式進場，拿著自己悉心照料的文旦上台，由市長林聖爵帶領，念出「斗六文旦種植誓詞」，以文旦版奧運誓詞宣誓，展現出為斗六文旦做最好的培育及把關的決心。

斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。市長林聖爵表示，斗六市文旦面積約182公頃，總產量約4300多公噸，品質穩定及每年不斷精進的栽培技術，相信今年品質會比過往更令大家驚豔。

市長林聖爵表示指出，下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心，在今年文旦嘉年華我們以嶄新面貌，邀請藝人用音樂、用愛心公益市集來重新詮釋斗六文旦節，希望吸引更多各地朋友們用不一樣的角度來認識斗六，除了享受高品質的文旦以外，也讓大家一同來參與一場有柚香、有音樂、有歡笑的Party Time。

▲斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



2020大斗六文旦節系列嘉年華有別於以往，於9月12至13日在斗六市環保公園進行為期兩天的文旦節展售會及音樂派對。12日下午以愛開場，號召近二十個家庭進行「寶貝老闆愛心市集」，讓小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品，所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。

市公所政風室也在現場設置宣導闖關攤位，設計各項廉潔誠信主題的遊戲關卡，由小朋友擔任關主，過了關就可以得到精美宣導品，希望以寓教於樂的方式培養孩童正確反貪、反毒、反詐騙的常識。

2020大斗六文旦節系列嘉年華晚會邀請到知名藝人 邱鋒澤、晨悠等美聲組合現場演唱，DJ妖嬌用電音嗨翻全場，讓大家享受不一樣的文旦音樂饗宴。13日延續豐富的農特產展售外，全日的舞台表演活動、夢幻泡泡秀加上免費活動「可愛柚柚親子DIY」，歡迎親子一起到現場報名同樂。

▲下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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