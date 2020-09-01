　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大斗六文旦節系列嘉年華9月1日上午於斗六市公所舉行文旦節開幕式，現場邀請歷屆優質果農到場以文旦奧運選手方式進場，拿著自己悉心照料的文旦上台，由市長林聖爵帶領，念出「斗六文旦種植誓詞」，以文旦版奧運誓詞宣誓，展現出為斗六文旦做最好的培育及把關的決心。

斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。市長林聖爵表示，斗六市文旦面積約182公頃，總產量約4300多公噸，品質穩定及每年不斷精進的栽培技術，相信今年品質會比過往更令大家驚豔。

市長林聖爵表示指出，下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心，在今年文旦嘉年華我們以嶄新面貌，邀請藝人用音樂、用愛心公益市集來重新詮釋斗六文旦節，希望吸引更多各地朋友們用不一樣的角度來認識斗六，除了享受高品質的文旦以外，也讓大家一同來參與一場有柚香、有音樂、有歡笑的Party Time。

▲斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2020大斗六文旦節系列嘉年華有別於以往，於9月12至13日在斗六市環保公園進行為期兩天的文旦節展售會及音樂派對。12日下午以愛開場，號召近二十個家庭進行「寶貝老闆愛心市集」，讓小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品，所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。

市公所政風室也在現場設置宣導闖關攤位，設計各項廉潔誠信主題的遊戲關卡，由小朋友擔任關主，過了關就可以得到精美宣導品，希望以寓教於樂的方式培養孩童正確反貪、反毒、反詐騙的常識。

2020大斗六文旦節系列嘉年華晚會邀請到知名藝人 邱鋒澤、晨悠等美聲組合現場演唱，DJ妖嬌用電音嗨翻全場，讓大家享受不一樣的文旦音樂饗宴。13日延續豐富的農特產展售外，全日的舞台表演活動、夢幻泡泡秀加上免費活動「可愛柚柚親子DIY」，歡迎親子一起到現場報名同樂。

▲斗六市長林聖爵為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝柚農多年來為斗六文旦培育的努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲下週9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑,歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活


►口碑超強小金瓶

【其他新聞】

►幼兒園老師失控「狂揍3歲兒」！15童目睹全程...父心碎曝畫面

►雲林幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費：太可怕了

►虎尾中元祭普渡壇準備好了　供桌估逾5000桌

►台電雲林區營業處中元祈平安　關懷弱勢送愛心物資

ET快訊
快訊／高雄少女被套項圈囚禁66小時　驗傷結果出爐了！
高雄少女獲救報平安「爸爸有沒有想我？」　父淚喊：想死了！
國小老師上PTT護航「拐少女」嫌犯　校方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「鼓」舞祈福 ！ 優人神鼓在花蓮靜思堂震撼「鼓」動

蘇揆承諾桃鐵地下化中央負擔75%　鄭文燦：打造軌道運輸新時代

台南市議員王家貞、李中岑爆料「假三倍券」案　台南地院裁定不罰

雲林縣推動工業鍋爐升級　每座鍋爐最高補助50萬...減少空污

歷經10年努力　基隆中山一、二路拓寬工程全線通車

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

竹市好香米飄散芋香 限時又限量今起搶先預購

全國救護志工菁英　台南市義消救護中隊林泳綨　

六星救護技術員競技　全國到院前緊急救護高手齊聚一堂

台南中秋傳愛幸福無礙！　黃偉哲：請多訂購身障機構秋節禮盒！

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

「鼓」舞祈福 ！ 優人神鼓在花蓮靜思堂震撼「鼓」動

蘇揆承諾桃鐵地下化中央負擔75%　鄭文燦：打造軌道運輸新時代

台南市議員王家貞、李中岑爆料「假三倍券」案　台南地院裁定不罰

雲林縣推動工業鍋爐升級　每座鍋爐最高補助50萬...減少空污

歷經10年努力　基隆中山一、二路拓寬工程全線通車

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

竹市好香米飄散芋香 限時又限量今起搶先預購

全國救護志工菁英　台南市義消救護中隊林泳綨　

六星救護技術員競技　全國到院前緊急救護高手齊聚一堂

台南中秋傳愛幸福無礙！　黃偉哲：請多訂購身障機構秋節禮盒！

中職／威拉諾求近2個月首勝　猿悍先發打線出爐

捷克參議員主動與王婉諭交換聯絡方式　盼在社福等議題保持聯繫

【廣編】LG Puricare以口罩型空氣清淨機打造個人專屬清新空氣

少女獲救畫面曝光！警「破密室2道門」攻堅…吼：不要動我開槍喔

《以家人之名》霄尖CP「樹咚吻」！　網羞喊：視角太撩人

主子拱背炸毛「氣到咪咪貓貓」　他見敵人傻眼：要去哪送修？

蓮花「終極家用露營拖車」　豪華內裝越野也很罩

中職／砸臉後賽前練守一壘　陳俊秀：還是會害怕

專偷夾娃娃機零錢！懸掛偷來車牌掩人耳目...3同窗被逮

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

地方熱門新聞

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

「在家報稅真安心」中獎名單公布

板橋車站警報狂叫！鐵捲門下降…商家被迫關門

上萬家燕現身台東市區　汽車慘淋鳥屎

台南男到屏東「想看燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

全國路口安全大執法白河警長率員開罰單

嘉義市購物節推「滿千送百」

中和秀峰段平面停車場9/1試營運

嘉大設立無人機術科考照及訓練場

市代徒步走19公里　為創世募物資

高思博：人民恐以美豬爐渣米為食！　

高鐵桃園站到八德　208A公車營運了

新化警出動無人機廣播創意宣導

土城大墓公中元祭典　侯友宜前往參拜祈福

更多熱門

相關新聞

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

雲林縣斗六市一所私立幼兒園昨日發生一起教師失控暴打學童案件，一名陳姓女教師因班上3歲男童尿濕褲子，情緒失控，一把抓起男童手臂拍打屁股臀部，並拎甩到廁所裡，整個過程全被教室中的監控器拍下，家長向校方取得畫面後心痛PO網。幼兒園也在臉書發出聲明，「只要老師打小孩，不管任何理由我們是一律不再聘用。」

虎尾中元祭普渡壇準備好了

虎尾中元祭普渡壇準備好了

北市雲林同鄉會醫療團返鄉義診

北市雲林同鄉會醫療團返鄉義診

2020「老屋力派對」　雲林縣老建築保存成舊城區的再生點

2020「老屋力派對」　雲林縣老建築保存成舊城區的再生點

黃偉哲、胡忠一致贈文旦予日本政要及學校

黃偉哲、胡忠一致贈文旦予日本政要及學校

關鍵字：

大斗六文旦嘉年華文旦雲林縣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

高雄少女案　全台出動200警力

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面