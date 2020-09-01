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新北農業局空中衛星鷹眼監測　山坡地濫墾違規無所遁形

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▲ 新北農業局空中衛星鷹眼監測 山坡地濫墾違規無所遁形。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北農業局空中衛星鷹眼監測，山坡地濫墾違規無所遁形。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市山坡地範圍佔全市土地面積88%，故加強山坡地水土資源保育並防止不當的開發行為使用，為市府重要之課題，因山坡地範圍幅員廣闊，除了由農業局、各區公所及警察局等相關單位，分工合作進行不定期巡查外，另搭配行政院農業委員會水土保持局每月1次通報衛星影像輔助監測變異點，讓山林違規行為無所遁形，藉此遏止行為人擅自開發行為。

今年初新店區發現一起山坡地違規開發案件，謝姓違規人向新北市農業局申請機械除草後，竟私自動用大型機具進行整坡作業，經分析比對地表前後衛星影像發現變異，新店區公所隨即派員前往勘查並通報農業局，農業局立即派員前往取締。

▲ 新北農業局空中衛星鷹眼監測 山坡地濫墾違規無所遁形。（圖／新北市農業局提供）

▲ 違規人未先擬具水土保持申請書件私自構築擋土牆。

現場查獲違規人未依水土保持法規定，先提送水土保持相關申請書件就擅自開挖整地與興建砌石擋土牆之情形，謝姓違規人表示整理土地是為了後續土地買賣事宜，稽查人員現場要求立即停工並重罰15萬元，本案農業局仍持續追蹤，確保違規人有依規定實施水土保持應行之處理與維護，目前植生已慢慢恢復。

農業局表示，申請機械除草並非免死金牌，在山坡地進行開挖整地、改變地形等行為仍應依水土保持法內容申請水土保持相關申請書件，經核定後始得施作，民眾對水土保持書件申請有疑慮，可先向農業局申請水土保持服務團免費諮詢，新北市水保服務團於每周一、周四在新北市政府22樓現場提供免費水土保持專業諮詢，亦可撥打水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，農業局將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金，農業局在此呼籲民眾，切勿心有僥倖以身試法。

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▲ 新北農業局空中衛星鷹眼監測 山坡地濫墾違規無所遁形。（圖／新北市農業局提供）

▲ 經裁罰後要求違規人拆除部分擋牆並恢復植生。

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