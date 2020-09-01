▲ 新北土石流防災再進化，農業局推動智能含水量觀測。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局2020年首次引進土壤含水量試驗儀器（Soil Moisture Sensor），選定土城DF054、新店DF0982處土石流潛勢溪流進行測試，藉由掌握降雨後土石流潛勢溪流集水區土壤含水量變化，進而觀察災害潛勢，使居住環境更加安心。

農業局指出，新北市土石流潛勢溪流共計235條，數量位居全國第二，為避免土石流災害對於山區部落及村里造成潛在危險，市府持續推動疏散治理規劃，並進行避難疏散之檢討與保全資料之更新。

▲ 土城區DF054土石流潛勢溪流空拍影像。

同時也委託國立成功大學防災研究中心辦理「土石流潛勢溪流滾動式調查」，建立轄內土石流潛勢溪流資料庫，並蒐集現場空拍影像、災後復育情形、以及工程設施調查，據以檢討避難逃生路線及提供後續治理規劃。

農業局表示，2019年金山區新增之DF235土石流潛勢溪流為例，經調查後得知，目前溪流內原有結構物良好無損，目前集水區植被情況良好，無明顯崩塌裸露區域，由於該區域內保全戶有設籍與不定期居住，每年度仍須持續針對保全對象加強避難疏散宣導，保持與保全戶的聯繫管道，以達到災時即時完成避難疏散。

▲ 新店區DF098土石流潛勢溪流空拍影像。

農業局說，2020年為精進災時應變能力，首次使用土壤含水量試驗儀器（Soil Moisture Sensor），利用量測土壤介電常數取得穩定的土壤含水量資訊，具有精度高，響應速度快的特性，於災害當下為社區居民爭取更為充足的反應時間，選定土城DF054、新店DF098 兩處土石流中、高潛勢溪流進行測試，希藉由觀察土壤含水量徵兆比對降雨資料作為新北預警參考。

農業局長李玟表示，農業局持續藉由土石流潛勢溪流現地調查，蒐集潛勢溪流環境資訊，建立完整的土石流潛勢溪流資料庫，並希望今年利用土壤含水量觀測做為新北災害預警參考。農業局推動智能含水量觀測，強化災時應變能力，保障民眾生命財產安全。

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