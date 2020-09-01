▲ 新北振興168首波中獎名單揭曉，百萬電動汽車得主出爐。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8月31日辦理「新北振興168」首波抽獎記者會，在律師見證下，由市長侯友宜抽出特獎161萬特斯拉model 3得主，及5萬元郵政禮卷、iPhone 11、iPad、Airpods等大獎，總計3422位民眾幸運中獎。首波抽獎送出總價值高達940萬元獎品，總計5波抽獎活動，累計抽出1萬份獎品，12月底並將加碼抽出一台331萬特斯拉 model X，豐富好禮獎不停。

侯友宜表示，響應中央振興三倍券政策，新北市府推出「新北振興168」，月月辦理抽獎活動，自2020年7月15日至12月30日止，民眾只要在新北市境內消費滿200元，就可參加抽獎，並規劃學生加碼抽、好市成雙、雲端發票等各式抽獎，鼓勵全台民眾來新北市消費。

▲ 新北市府推出「新北振興168」，月月辦理抽獎活動，自2020年7月15日至12月30日止。

在律師見證下，由市長侯友宜先抽出「學生加碼抽」600位中獎名單，送出100台iPhone 11、200台iPad、300台Airpods。接著再由市長侯友宜與新北市各局處長官及貴賓代表，每人各抽出一個號碼，抽出頭獎電動汽車幸運得主。侯友宜在現場致電中獎民眾，該民眾一度掛斷電話，第二次接通後，市長再次恭喜民眾抽中最大獎，民眾直呼這是她這輩子最幸運的一天！

經發局表示，歡迎大家用實際行動一起振興新北經濟，於新北消費滿200元登錄發票即有機會參與抽獎，活動至12月30日止，月月辦理抽獎活動，總計超過1萬份獎品，年底將再抽出市值331萬特斯拉 model X，盼藉多重優惠及好禮刺激買氣，帶動新北經濟發展。

首波中獎名單將公告於新北振興168網站，並將透過Email寄送中獎通知，請大家密切注意，另「學生加碼抽」中獎人請至新北168官網下載申請書並填妥相關資料。若需更多詳細的資訊，請上新北振興168網站：https://168.ntpc.gov.tw/，或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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