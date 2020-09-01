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981公車路線9月1日調整　恢復停靠「恩主公醫院」站

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▲ 981公車路線9月1日調整 恢復停靠「恩主公醫院」站。（圖／新北市交通局提供）

▲ 981公車路線9月1日調整，恢復停靠「恩主公醫院」站。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

臺北客運981線試辦延駛鶯歌鳳鳴地區，經新北市政府交通局檢討各站上下車人數及路線重疊性後，決定自9月1日起重新調整路線，恢復停靠「恩主公醫院」站，以方便民眾就醫交通需求；另外，三峽段調整從北大社區發車，繞進北大商圈。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，981線原行駛捷運永寧站−鶯歌火車站，經地方民眾反映鶯歌區鳳鳴地區公車路線少，交通局經評估後，於2020年5月11日起試辦981線公車延駛至鳳鳴地區，並經三鶯二橋避開塞車，行駛至捷運頂埔站。

請繼續往下閱讀...

林詩欽表示，試辦期間交通局運用各站上下車人數等大數據分析發現，從鶯歌地區搭981線直達土城頂埔站轉乘捷運板南線的民眾，平均每班次載客數不到1人，且有917線公車可替代提供鶯歌民眾轉乘捷運的需求，加上三鶯地區民眾前往恩主公醫院的就醫需求，交通局因此決定981線二次進行路線調整。

交通局指出，981線仍維持行駛至鳳鳴地區，並自9月1日起改經三鶯大橋行駛恢復停靠「恩主公醫院」站，以符合民眾就醫需求外，三峽段則調整從北大社區發車，撤消三峽「橫溪」、「長壽山」、土城「媽祖田」、「頂埔」等站，改繞進北大商圈，增加「大學風呂」、「森林公園」、「大義路」及「麗寶國際館」等站。

交通局表示，倘若民眾需從三峽至捷運頂埔站，可利用705、706、812、藍45、藍46及9103等線公車；交通局將持續觀察981線及其他替代路線公車的載客情形，適時調整公車路線，強化公共運輸服務。

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