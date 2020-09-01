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你買到真的是「何首烏」嗎？　藥師教你如何辨分明

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▲陳建佑藥師表示，何首烏是臨床常用在補肝腎、益精血、烏鬚髮、強筋骨的滋補藥材，正品「何首烏」相對於誤用品「翼蓼」個頭較小，藥材切面纖維不明顯。（圖／陳建佑藥師提供）

▲陳建佑藥師表示，何首烏是臨床常用在補肝腎、益精血、烏鬚髮、強筋骨的滋補藥材，正品「何首烏」相對於誤用品「翼蓼」個頭較小，藥材切面纖維不明顯。（圖／陳建佑藥師提供）

記者林悅／台南報導

時序已進入9月，亦是俗稱的「入秋」，一些重視養生的民眾可能開始會為自己燉煮一些美味養身的藥膳來進行食補，其中屬於溫和平補的「何首烏雞湯」就是一道相當受到歡迎的食補藥膳。

台南市藥師公會理事長吳振名說，中藥配伍講究的是「君、臣、佐、使」，例如「四物湯」就是由當歸、川芎、芍藥、熟地等4種中藥材所組合而成，當歸為首，所以當歸就成了四物湯中的君藥，也就是最重要的藥材；「何首烏雞湯」既然掛名何首烏，何首烏就成為君藥，此時，何首烏買對與否就會大大影響到食補的效益，因此買對正品藥材成為燉煮藥膳很重要的一件事。

請繼續往下閱讀...

台南市藥師公會中藥發展委員會主委莊宇欽表示，選購中藥材最重要就是考究藥材的基原是否正確，因為中藥材往往在曬乾後或炮製後，藥材外觀則會看起來很像且不易辨識，因此也才會有「誤品」或「混品」的情況出現，甚至有些誤品藥材的外觀看起來竟然會比正品藥材更漂亮、更具賣相，結果反而買錯用錯，因此選購中藥材的第一步，不是先看藥材是否飽滿碩大，而是要先確認中藥材的來源是否正確。

▲陳建佑藥師表示，何首烏是臨床常用在補肝腎、益精血、烏鬚髮、強筋骨的滋補藥材，正品「何首烏」相對於誤用品「翼蓼」個頭較小，藥材切面纖維不明顯。（圖／陳建佑藥師提供）

▲何首烏誤用品「翼蓼」，在中國大陸稱為山首烏或雌首烏，藥材切面最大的特徵就是常常會有大大的木心纖維，藥材看起來相當大片、相當具有賣相，但不是正品的何首烏。

傳統的觀念認為中藥材「大就是美」，莊宇欽就以「何首烏」這味藥材為例，正品的「何首烏」是蓼科植物何首烏的乾燥塊根，藥材個頭較小，而坊間常會將同屬蓼科的「翼蓼」拿來充當作何首烏使用，其原因在於翼蓼切片之後，藥材看起來相當大片、相當具有賣相，而在傳統的師徒相傳之制度下，就容易一直延續這樣的錯誤，因此尋求藥典的考證與現代科學的成分比對就變得更加重要，如此也才能達到傳統中醫藥未病先防的「治未病」養生真諦。

吳振名說在比對過2種藥材的切片時會發現，翼蓼最大的特徵就是在部分的切片上會有大大的木心纖維，正品何首烏的藥材切面纖維則不會那麼明顯，且會有維管束形成的雲錦紋，在中國大陸，翼蓼稱為「山首烏」或「雌首烏」，而台灣民間常會把這2味中藥材混為一談，直接就稱「首烏」來沿用，因此台灣若要將中藥發展成功、發揚光大，不能僅憑師徒相傳、父子相承的舊式方法，而更應經由正統的藥學基礎教育，由各大學藥學系養成並熟知考究藥典、科學辨證、臨床印證、經過國家考試合格認證的藥師人才來執導，如此才能讓中藥的確切療效獲得普世認同的價值，這也是原開設中藥房的祖父，當初堅持要吳振名一定要去讀藥學系的最大原因。
吳振名說，想來一鍋香純濃郁的何首烏雞湯嗎？民眾可向有販售中藥材的社區藥局諮詢，社區藥局藥師會教您如何分辨「正品或誤用品」的何首烏，讓你買的安全、用的安心，食養出更健康的人生。

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