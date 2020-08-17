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「鉛」連中藥　諮詢藥師用藥更安全

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▲現在很多社區藥局藥師也都有在調配或販售中藥材，民眾購買中藥材，到藥局向藥師選購中藥材也是很好的選項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現在很多社區藥局藥師也都有在調配或販售中藥材，民眾購買中藥材，到藥局向藥師選購中藥材也是很好的選項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中市議員張彥彤與家人，疑因吃到含鉛中藥而中毒，台南市藥師公會理事長吳振名表示，常言「藥即是毒」，可見歸屬藥品的東西，不論是中藥或是西藥，使用正確就可救命，使用不當亦可致病，中藥既然歸屬於「藥」，藥問藥師，才是正確之道，才能在使用中藥治病或調養，獲得較安全保障。

藥局內也有販售中藥材的台南市藥師公會理事謝宏信表示，早期對於中藥殘留重金屬之類管理管制較不嚴謹，例如常使用於小兒夜啼哭鬧、退燒的八寶散，所含硃砂的重金屬中毒新聞時有所聞，因此現在已禁用。

請繼續往下閱讀...

謝宏信藥師指出，全世界的中藥材大約有9成都是來自中國大陸，目前政府對於中藥材的進口也都開始在做邊境管理與抽驗，截至2008年底，已公告指定324項中藥材均需符合規定才能放行進入台灣。對於有些通過農藥殘留、重金屬殘留等相關檢驗的藥材，有不少進口商或藥材商，都會另外再特別標示為「安心藥材」，甚至提供檢驗報告供民眾參考，現在的中藥材使用，相較過去是更為安全。

▲現在很多社區藥局藥師也都有在調配或販售中藥材，民眾購買中藥材，到藥局向藥師選購中藥材也是很好的選項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝宏信強調，不論中藥或西藥，都是藥，每一種藥物或每一種中藥材所含的成分都有其特性，因此，中藥與西藥之間的交互作用、中藥與食品間的衝突影響，在在都會左右身體的健康與療效，我們的身體不會分中西，因此，涉及到藥物的使用，藥師是專家，民眾應該是要向藥師來請教才會更有安全保障。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，中藥除了交互作用的問題需要去注意以外，藥材的基原鑑別也是很重要的，不同基原的植物，裏面所含的成分或比例就可能不一樣，相對也就會影響到藥效，最怕的是誤用藥材，不僅無法治病養生，甚至會致病害命，例如民眾常聽到的中藥材「何首烏」，是蓼科植物何首烏的乾燥塊根，但另一種薯蕷科植物黃獨的乾燥塊莖，藥材名為「黃藥子」，外觀和何首烏很像，常被誤用，何首烏用在補肝腎、益精血、烏鬚髮、強筋骨；黃藥子用在消痰軟堅散結、清熱解毒，兩者功效迴然不同，因此，藥師在於進貨選購藥材時更會特別注意這些細節、仔細分辨來確保民眾的用藥安全。

吳振名建議民眾在選購中藥材時，盡量以完整包裝標示的為主，若是屬於調配散裝的中藥材，也可到有在調配與販售中藥材的社區藥局購買。

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