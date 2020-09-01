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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／朱富美出任監察院秘書長　陳菊共同出席記者會

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記者陶本和／台北報導

監察院28日宣布，監察院秘書長一職，將由最高檢察署主任檢察官朱富美出任。為此，監察院長陳菊1日將親自出席監交儀式，隨後於11時30分，也將與朱富美共同舉行記者會，《ETtoday新聞雲》則會全程直播。

▲▼國家人權委員會揭牌典禮,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

監察院指出，朱富美司法官學院22期結業，台大法學博士、碩士；美國印第安那大學法學碩士；美國哈佛大學甘迺迪學院研究，曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、主任檢察官，擔任檢察官超過33年，熟稔司法實務。

監察院表示，朱富美在擔任最高檢察署訴訟組檢察官期間，曾參與最高法院「大法庭」辯論，也曾代表法務部參與憲法法庭辯論，足見其法學素養深厚。

監察院說明，朱富美在檢察官生涯中，深入關心婦幼人權，於花蓮、基隆地檢署任職期間，長期參與廣播電台人權與法治教育宣導，並辦理多起原住民婦女及平地婦女被迫賣淫案件，除積極偵辦外，在結案後更追蹤、協助安置婦女，並持續著述，專研鑑定偵查與人權。

陳菊則表示，感謝朱富美願意承擔，將提前由最高檢察署辦理退休，前來監院任職，也期盼未來借重朱富美長才，就院務規劃與運作，以及相關法規研擬等事宜發揮所長，襄助院長共同打造新監院的嶄新格局。

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