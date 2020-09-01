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台南市五分局北門、開元派出所所長布達交接　北門所女所長上任

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▲台南市警五分局北門、開元派出所舉行卸、新任所長交接典禮，由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長等人到場觀禮，典禮簡單隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局北門、開元派出所舉行卸、新任所長交接典禮，由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長等人到場觀禮，典禮簡單隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局北門、開元派出所卸、新任所長交接典禮，1日上午10時起分別在北門、開元派出所舉行，交接儀式由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長及義警、民防、警友等人到場觀禮，典禮簡單隆重。

▲台南市警五分局北門、開元派出所舉行卸、新任所長交接典禮，由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長等人到場觀禮，典禮簡單隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任北門所長林宥榛，中央警察大學行政警察學系第74期，畢業從基層員警做起，歷任警員、巡官兼所長及警務員，歷練豐富，曾擔任立人所長，也是五分局首任女所長，任職期間認真負責表現亮眼，深獲地方人士好評，此次再度擔任所長職務，必能發揮所長。

▲台南市警五分局北門、開元派出所舉行卸、新任所長交接典禮，由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長等人到場觀禮，典禮簡單隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任開元所長何世宸，中央警察大學刑事警察系第67期畢業，歷任警員、偵查員、巡官，2005年起在五分局和緯、北門、立人、公園所擔任所長，外勤主管經驗豐富，與地方各界互動關係良好，獲得轄區民眾認同。

▲台南市警五分局北門、開元派出所舉行卸、新任所長交接典禮，由五分局長梁仁輝主持，並邀請北區區長、里長等人到場觀禮，典禮簡單隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長梁仁輝表示，兩位所長學、經歷豐富，品德操守、專業能力及各項工作績效均十分優秀，期勉能創新思維、迎接新挑戰，帶領所屬同仁做好治安及交通工作，提供民眾最優質的治安環境、最安全的交通空間及最貼心的服務。

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