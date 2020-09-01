搶票預備！高鐵中秋連假車票9/3凌晨開賣　9/26補上班加班車出爐

▲高鐵中秋連假車票，自9月3日（四）凌晨零時起開賣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

迎接中秋節4天連假，台灣高鐵為滿足旅客返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起，旅客可一次預購疏運期間所需車票。

高鐵2020年中秋疏運期間加開188班次列車，其中南下89班、北上99班，總計6天提供1057班次列車的旅運服務。中秋車票將於9月3日凌晨零時起開賣，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口購票。

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▲中秋連假期間人潮眾多，高鐵提醒旅客提早購票進站。（圖／記者李宜秦攝）

因應連假期間旅運需求特性，高鐵也調整自由座車廂數，各車次分別配置有3至5節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

中秋疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；同時，疏運期間仍可使用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用。

▲高鐵9月26日（六）增開通勤時段班次資訊。（圖／高鐵提供）

另外，中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，高鐵為服務旅客通勤需求，於當（26）日除增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次之自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購中，歡迎有需求的旅客多加利用。

高鐵特別提醒，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

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