　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶票預備！高鐵中秋連假車票9/3凌晨開賣　9/26補上班加班車出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵中秋連假車票，自9月3日（四）凌晨零時起開賣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

迎接中秋節4天連假，台灣高鐵為滿足旅客返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起，旅客可一次預購疏運期間所需車票。

高鐵2020年中秋疏運期間加開188班次列車，其中南下89班、北上99班，總計6天提供1057班次列車的旅運服務。中秋車票將於9月3日凌晨零時起開賣，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口購票。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲中秋連假期間人潮眾多，高鐵提醒旅客提早購票進站。（圖／記者李宜秦攝）

因應連假期間旅運需求特性，高鐵也調整自由座車廂數，各車次分別配置有3至5節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

中秋疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；同時，疏運期間仍可使用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用。

▲▼高鐵9月26日（六）增開通勤時段班次資訊。（圖／高鐵提供）

▲高鐵9月26日（六）增開通勤時段班次資訊。（圖／高鐵提供）

另外，中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，高鐵為服務旅客通勤需求，於當（26）日除增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次之自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購中，歡迎有需求的旅客多加利用。

高鐵特別提醒，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
育達改名「普林思頓」僅收1名小學生要開班？教育局給答案
快訊／高雄少女被藏在「密室夾層」！　羅姓保全涉略誘罪押回高雄
快訊／赴立法院演講！捷克參議長韋德齊：我是一個台灣人
警專生跑3千公尺昏倒變植物人　家屬獲國賠2942萬
快訊／羅姓保全與少女同被找到！　藏身他新竹丈母娘家
快訊／高雄14歲少女找到了！　新竹尋獲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百億基金護國豬若不夠用　陳吉仲：不排除再負責跟行政院爭取百億

龜山島緊急封島！碼頭三不五時被浪吞...颱風外圍環流發威

搶票預備！高鐵中秋連假車票9/3凌晨開賣　9/26補上班加班車出爐

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生　教育局：1人也須正常上課

屏東「交通大執法」開跑！東港10大肇事路段曝...2醫院前列重點

海神將生成「又強又大」！梅莎加速引西南風　全台連下2天時間曝

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報　風王「梅莎」估將轉強颱

違規左轉整根後保桿噴飛消失　車主神操作挨嗆「雞腿換駕照」

夾娃娃遇「空氣爪」每次都槓龜！台主認了「小心機」：得不到越想要

定存90萬快到期！他想買股「保守型理財」　網推爆這2支：很穩

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

獨居老翁飼養2兔10年暴增百隻　屋內環境髒亂、臭氣擾鄰遭檢舉

百億基金護國豬若不夠用　陳吉仲：不排除再負責跟行政院爭取百億

龜山島緊急封島！碼頭三不五時被浪吞...颱風外圍環流發威

搶票預備！高鐵中秋連假車票9/3凌晨開賣　9/26補上班加班車出爐

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生　教育局：1人也須正常上課

屏東「交通大執法」開跑！東港10大肇事路段曝...2醫院前列重點

海神將生成「又強又大」！梅莎加速引西南風　全台連下2天時間曝

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報　風王「梅莎」估將轉強颱

違規左轉整根後保桿噴飛消失　車主神操作挨嗆「雞腿換駕照」

夾娃娃遇「空氣爪」每次都槓龜！台主認了「小心機」：得不到越想要

定存90萬快到期！他想買股「保守型理財」　網推爆這2支：很穩

台南男到屏東「想看大鵬灣燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

港警清場「孕婦跌倒」還射胡椒槍　丈夫氣罵涉「行為不檢」被捕！

獨子老公國外工作…艷妻「隔空懷孕」懷疑偷吃！　親子鑑定卻有99.9％…他揭亂倫真相綠炸

賞夕陽新據點！「雙溪河口濕地公園」落羽松環繞生態池超美

陳玉珍攔截捷克參議員　自備字卡介紹國民黨拒絕瘦肉精美豬

外資連7周提款！　法人看台股後市有2大契機

金手套外野手只用半年　響尾蛇1換3送馬提到馬林魚

2人成行！到台東娜路彎會館吃早餐　每人299元送免費住一晚

毒蟲邊逃邊吞海洛英...送醫發現毒包掉落「太苦吐出來」

門票60元附飼料！台南療癒農場　餵Q萌動物、玩樹屋溜滑梯超Chill

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

「日花3hrs開車通勤」一連5年　網勸停

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

瘦肉精被罵翻！醫師：孕婦也用類似藥物

剝蝦行為感動12年　老公一句話秒崩潰

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

暗卡強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

更多熱門

相關新聞

少女新竹高鐵失聯　最後關機定位曝光

少女新竹高鐵失聯　最後關機定位曝光

一名14歲的國中少女，29日從高雄搭乘高鐵到新竹，之後卻上了陌生人的車後失聯，讓著急的家屬到處找人，由於目前警方尚未掌握到少女確切失聯地點，只能先依手機GPS定位知道她最後的關機位置，只是令人意外的是關機位置竟然在台北市中正區。

27歲妹被撞「趕高鐵」閃人！肇事男找無人　她秒遭開罰

27歲妹被撞「趕高鐵」閃人！肇事男找無人　她秒遭開罰

高鐵員工8月調薪　再發防疫感謝金

高鐵員工8月調薪　再發防疫感謝金

高鐵全體員工8月起確定調薪

高鐵全體員工8月起確定調薪

台鐵中秋連假搶票大戰9/2凌晨登場

台鐵中秋連假搶票大戰9/2凌晨登場

關鍵字：

高鐵中秋連假中秋車票中秋搶票高鐵車票

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女找到了

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

高雄少女藏身「保全李宗瑞丈母娘家」！2人一併帶回

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

即／高雄少女「藏在密室夾層」

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

幼兒園老師狂揍　家長心碎曝畫面

每周都有5萬可花！高雄失聯少女私聊3月北上打工

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面