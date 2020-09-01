小組業績輸人　長沙5男中午上廣場裸奔

▲長沙五名男子在3C廣場裸奔。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

大陸職場競爭，公司內不同小組業績比拚、打賭時有所聞，但湖南長沙近日驚傳某商貿公司5名18到27歲不等的男員工，疑似因自認「業績不如人」，遂逕自到大街上裸奔想「引以為戒」，引起軒然大波，最後不僅遭警方行政拘留，還可能丟了工作，更得不償失。

據長沙市公安局官方微博1日通報，該局於8月31日13時許，接獲市民報警，指稱有5名男子在長沙華海3C廣場裸奔，接到通知後，長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所迅速組織警力展開調查。

▲華海3C廣場工作人員表示，他們只是圍著華海外圍跑，並沒有進入到廣場裡面。（圖／取自瀟湘晨報）

經大陸公安排查，裸奔的陳某（23歲）、袁某（27歲）、戴某某（22歲）、閆某某（20歲）、劉某某（18歲）均為長沙某一商貿有限公司的員工。

裸奔者陳某自述，他們在公司與另一個小組比拚業績，輸了裸奔，最後因為他們這個小組「自認業績不如人」，就直接上街裸奔；根據大陸法規，陳某等5人因在公共場所故意裸露身體，情節惡劣，陳某被行政拘留7日，袁某等4人分別被行政拘留5日。

該裸奔畫面曝光後，也引起大陸網友討論，有人感慨「這什麼狗血生態」，也有人質疑「應該調查這個公司，這不一定是員工自己想裸奔，是否是公司的懲罰行為」、「這公司要完囉。」

▼長沙5男裸奔在大陸社群網站上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

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