iPhone SE 2傳搭載「新中階晶片B14」！ 售價約萬元

▲iPhone SE2傳搭載蘋果製造的新型中階晶片。（圖／記者張一中攝）

記者林妤柔／綜合報導

即將推出的iPhone 12傳預期搭載A14 Bionic晶片，不過據外媒報導，iPhone供應鏈傳出蘋果似乎正開發B14中階晶片，但不確定以A14為基礎研發，還是從頭設計生產。

今年iPhone SE搭載A13晶片，5.4英寸的iPhone 12（或作iPhone 12 mini）不太可能搭載B14晶片，所以有三種手機型號可能搭載B14中階晶片。首先是iPhone 12 的4G版本，預計於2021年初發布。

羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）分析師 Jun Zhang預測，與5G型號相比，LTE版iPhone 12將有不同的零件數，可能手機晶片也跟5G版本不同。他表示，Apple正在開發兩種僅支援LTE版的iPhone 12，搭配LCD螢幕，所以假設另一款版本配備OLED螢幕，且跟之後將推出的手機應有更多共同點。

第二種可能是iPhone SE 2，保留4.7英寸的LCD螢幕，預計2021年第一季推出。分析師更指出，最後一種可能是，我們可以看到SoC在iPhone SE 2 Plus上首次亮相，此款為iPhone SE 2020的重大升級版，預計2022年推出，也很可能搭載B14晶片。

iPhone SE售價為399美元，比iPhone 11便宜300美元，兩種手機都有相同的核心硬體，但iPhone 11具更好的攝影鏡頭、Face ID技術和更高的防水功能。如果蘋果確實在開發新的中階晶片，那麼搭配的手機可能會低於350美元，也就是約萬元新台幣左右價位。