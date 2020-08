iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

▲iPhone 12 渲染圖。(圖/取自PhoneArena)

記者謝仁傑/綜合報導

隨著蘋果發布季到來,有關 iPhone 12 規格配備等方面的傳聞大致都有統一的說法了,目前爭議最大的傳聞僅剩 iPhone 12 是否會搭載 120Hz 顯示器。科技外媒在推特上公開 iOS 14 beta 中的一項新功能,意味蘋果的 120Hz 顯示器即將問世。

據外媒《iAppleTimes》指出,在 iOS 14 Beta 的設定中,出現了「螢幕最大影格率設為每秒60幀」的選項,不過由於現今的 iPhone 皆搭載了 60Hz 的螢幕更新率,那出現這個選項的原因,恐怕就是蘋果打算推出更高階的顯示器了。

Twitter user @abjornx, noticed an option to limit the frame rate to 60Hz on his iPhone 11 Pro after updating his iPhone to iOS 14 Beta 5.

This possibly hints that we could see a 120Hz display on this years iPhone 12 Pro models. pic.twitter.com/bhdHASh4qO