相同製造商、顯示技術！傳Apple Watch Series 6螢幕規格與上代相似

▲Apple Watch Series 6預計將於蘋果秋季發表會亮相。圖為Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Apple Watch Series 6預計將於蘋果秋季發表會亮相，據爆料者透露，新錶款將與上代採用相同的供應商及顯示技術。

Apple Watch Series 6預計將於今年秋季與新一代iPhone一同亮相，並較上代Apple Watch Series 5有所升級，不過其中可能不包括螢幕。據中國大陸爆料人士「有沒有搞錯」昨（31）日於推特上發布的推文，Apple Watch S6將繼續使用日本面板廠JDI製作的螢幕，並參考上代的OLED顯示器。

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 31, 2020

若此消息為真，則Apple Watch Series 6的尺寸與規格將與上代相當相似。蘋果去年推出的Apple Watch Series 5搭載了全新的Always on顯示螢幕功能，透過LTPO螢幕顯示技術達到更好的顯示效果。

綜合此前報導，Apple Watch Series 6預計會搭載睡眠偵測、血氧偵測、更長的電池續航力、全新S6晶片，以及心理健康異常檢測等功能。而日前《9to5mac》也從iOS 14程式碼中發現，Apple Watch Series 6可能會加入視距儀、錶面分享、家長控制等新功能。

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