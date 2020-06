相同製造商、顯示技術！傳Apple Watch Series 6螢幕規格與上代相似

▲Apple Watch Series 6預計將於蘋果秋季發表會亮相。圖為Apple Watch 4。(圖/達志影像/美聯社)

記者王曉敏/綜合報導

Apple Watch Series 6預計將於蘋果秋季發表會亮相,據爆料者透露,新錶款將與上代採用相同的供應商及顯示技術。

Apple Watch Series 6預計將於今年秋季與新一代iPhone一同亮相,並較上代Apple Watch Series 5有所升級,不過其中可能不包括螢幕。據中國大陸爆料人士「有沒有搞錯」昨(31)日於推特上發布的推文,Apple Watch S6將繼續使用日本面板廠JDI製作的螢幕,並參考上代的OLED顯示器。

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI