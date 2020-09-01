iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

▲蘋果傳於10月下旬發布第一波 iPhone 12。（圖／PhoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年 iPhone 傳會分成兩波發布，首波為基本款的 iPhone 12 和 iPhone 12 Max，另兩款 Pro 機型將等到11月才會和大家見面。現傳出蘋果首波 iPhone 12 將在10月下旬與 Apple Watch Series 6 一同推出。

由於疫情對世界的衝擊，導致許多科技產品的供應鏈受挫，無法像過往那樣順利發布或供應產品，蘋果財務長先前就已在財報會議中表示，今年的 iPhone 發布期將會較往年晚幾周推出。

據 Mac Otakara 最新的消息指出，蘋果會在10月下旬舉辦一場活動，iPhone 12、Apple Watch Series 6 及萬眾矚目的新產品 AirTags 屆時將會一同問世；此外，蘋果也有可能在9月舉行一場發表會，但會中的新產品應該會聚焦在新一代的 iPad 系列。

據先前報導指出，應能確定的是，蘋果的四款新機都將支援5G，且搭載OLED顯示器。消息人士透露，蘋果正在積極備貨 iPhone 12，最便宜的機款起價約699美元（約新台幣20,550元）。

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