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搶先全球！三星Galaxy Z Fold 2實機評測影片提前曝光

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▲▼三星Galaxy Z Fold 2實機評測影片。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

▲三星Galaxy Z Fold 2首支實機評測影片。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

 記者王曉敏／綜合報導

三星新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2的詳細資訊尚未正式公布，不過稍早卻有中國數位博主「靈感研究所」搶先全球釋出實機操作影片，據主持人說法，Z Fold 2改進了Fold的許多缺點，耐用性和實用性大大提高，「我們願意稱它為最好的摺疊螢幕手機。」

靈感研究所影片中展示了Galaxy Z Fold 2的各種設計細節，其中外部螢幕較上代Galaxy Fold有著明顯的升級，從4.6吋的小螢幕放大至6.2吋，採置中挖孔設計。內部為7.6吋5：4大螢幕，支援120Hz螢幕更新率；與Galaxy Z Flip相同，採用UTG超薄玻璃，並貼上一層保護膜，右側同樣有著挖孔嵌入式鏡頭，四面邊框等寬。

▲▼三星Galaxy Z Fold 2實機評測影片。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

▲外部螢幕明顯變大。左為Galaxy Fold，右為Galaxy Z Fold 2。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

外觀部分，相較於Galaxy Fold整體更為方正，採用側邊電源鍵結合指紋辨識，背面整體設計與Note 20 Ultra相當類似，後置3鏡頭均為1200萬畫素，設計上同樣「很凸」，裸機的狀態下無法平整地放在桌面上。

不過值得一提的是，據主持人說法，Galaxy Z Fold 2的螢幕「摺痕」較上代更為明顯，但正面觀感影響不大。

▲▼三星Galaxy Z Fold 2實機評測影片。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

▲後置鏡頭可支援自拍。（圖／翻攝自YouTube／靈感研究所）

規格方面，Galaxy Z Fold 2是款高階手機，搭載高通S865+處理器，配備12GB RAM／256GB ROM。採用對稱式雙喇叭，主持人稱是其見過的雙喇叭手機裡「最大聲的」。此外，Galaxy Z Fold 2有著全新的轉軸設計，使手機能玩出許多新花樣，包括將手機置於桌面拍照，或立起來放在車上導航等。

三星預計將於9月1日正式公布Galaxy Z Fold 2的詳細資訊，據先前在Galaxy Unpacked發表會上的預告，這次三星也延續了與精品品牌Thom Browne的合作，將會推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。

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