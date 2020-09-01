波特蘭示威者替市長慶生…破窗縱火扔進住宅　警宣布升級暴動

▲美國俄勒岡州波特蘭市警察全副武裝。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）的種族示威遊行已持續數月，8月31日適逢市長惠勒（Ted Wheeler）生日，數百名數威者藉「慶生」名義朝市長寓所進發，並在街頭縱火、將燃燒中的物品丟入民宅內。當地警方隨即宣布情勢升級為暴亂。

福斯新聞網（Fox News）報導，警方表示約有200人以戲謔的方式在街頭「慶祝」市長生日，部分示威者在現場縱火焚燒物品，還有人在現場跳起「瑪卡蓮娜」（Macarena）舞曲，還有人拿附近店鋪擺設的野餐桌替火堆補充燃料。

《俄勒岡人報》（Oregonian）報導，有示威者打破窗戶闖入附近一間牙醫診所，還有人將一捆報紙點燃後，丟入位於住宅大樓一樓的店面企圖縱火。當地時間晚間11時左右，警方宣布現場為「暴亂」。

據了解，示威者不滿波特蘭警方執法過於嚴厲，要求市長惠勒應該削減警局預算，同時辭職下台。事實上，早在上周五就已經有不少民眾到惠勒住處所在的公寓大廳靜坐抗議。

自從明尼阿波利斯黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭遇警暴死亡後，波特蘭已經連續三個月不斷發生規模不等的深夜示威活動，示威者通常針對警局大樓或聯邦政府建築，且遊行經常演變為暴力示威。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到