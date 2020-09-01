80歲老農種西瓜養孫！採「3000顆」遭棄單...花蓮人+1秒殺超暖心

▲盤商訂購西瓜後卻棄單。（圖／吳哲仲授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮80多歲的老農與妻子在鳳林鎮中心埔種植、販售小玉西瓜，同時靠著這筆收入養育還在讀書的2個孫子，他們先前接到盤商訂購3000至4000顆西瓜的訂單，豈料最終卻遭棄單。花蓮縣同鄉公益總會得知後，立刻請朋友協助聯繫老農，並幫忙賣西瓜，而在短短一天內，已經全數售完，老農總算不必為虧本而煩惱。

80多歲的老農與妻子在中心埔種植小玉西瓜，因為兒子過世，且媳婦已經另嫁，所以養育就讀國小、國中孫子的花費，只能全數仰賴兩人賣西瓜所賺取的收入。先前老農接到盤商訂購3000至4000顆小玉西瓜的訂單，豈料對方遲遲未來取貨，最終以「棄單」收場。

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▲▼吳哲仲協助老農販售西瓜。（圖／吳哲仲授權提供）

面對龐大數量的西瓜，老農只能靠自己努力販售才能免於虧本，因此一顆7斤（約4.2公斤）重的小玉西瓜也只賣50元。花蓮縣同鄉公益總會得知此事後，立刻請友人協助聯繫老農，並預訂了100顆，而總幹事吳哲仲更是以個人名義再收購100顆；與此同時，吳哲仲也將消息PO上臉書社團「花蓮同鄉會」，請大家一起幫忙老農。

吳哲仲表示，希望能夠幫助阿公、阿嬤度過此次難關、早日回本，因此只要購買的朋友有需要，「我們可以幫忙載回花蓮，各位再到我店裡拿。」而貼文一出，果真吸引了大批熱心民眾陸續購買，非常踴躍喊+1，而這些西瓜也在短短一天銷售一空。

▲吳哲仲載完西瓜後，先行分送給各園區的小朋友們。（圖／吳哲仲授權提供）

隨著大量訂單的湧現，老農也對於西瓜賣相不好、大小不一而感到不好意思。不過，吳哲仲則認為，「沒關係，反正我們是拿來吃，不是拿來看的，所以無所謂！」吳哲仲昨日早上也已派車載完西瓜，並先行轉送給各園區的小朋友們享用，「雖然很累，可是非常值得！」