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「李先生」又惡鬧永和餐廳　10便當送達無此人！業者怒揭3手法：別再受騙

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▲▼再傳棄單事件（圖／翻攝 我是永和人）

▲永和餐廳再傳棄單惡作劇事件！（圖／翻攝 我是永和人）

記者劉維榛／綜合報導

本站報導《又是惡作劇！15個便當送達地址找嘸人...店家哽咽「賺辛苦錢」超無奈》，永和某餐廳指出，23日接到一名李先生訂15個餐盒，抵達指定地點才知被惡作劇！如今又有店家指控，同樣接到李先生訂10個雞腿飯，抵達現場根本無此人，氣得業者揭開3點惡劣手法，希望別再有店家受害！

「一直有看到新聞～終於輪到我們了...」新北一名男網友在臉書《我是永和人》無奈直呼，今（27）日上午，一名李姓男子致電訂10個燒雞飯，留下住址電話後，指定12點送到。怎料外送員抵達住家，卻發現根本沒這號人物，下秒恍然大悟被惡搞了。

請繼續往下閱讀...

原PO怒揭3點惡作劇手法，第一「李先生會用公共電話訂餐」，第二「講話含糊不清」，第三「會請你找某某小姐代收」。對此，原PO身為過來人提醒其他店家，「有上述幾點請馬上回撥電話～確保受騙！」

文章曝光後，底下網友也氣成一片，「有病真的要看醫生」、「做餐飲的，真的是接到大單，一定要回撥電話」、「厲害的是他還不改名，照舊用李姓，不知到底想幹嘛」、「順便記一下幾點幾分！之後報案方便警察調監視器」、「真的在地的ㄟ～死巷子還有辦法說出13號」、「報警，警方可調哪個公共電話亭打，再調監視器」。

▲▼再傳棄單事件（圖／翻攝 我是永和人）

▲網友懷疑是當地人所為，刻意謊報死巷子的13號！（圖／翻攝 我是永和人）

事實上，日前被惡棄訂單的店家抱怨，當時李先生要訂10個醬燒雞腿肉餐盒及5個嫩煎牛餐盒，價錢一共2185元，「真的很生氣，就是很想報警」，但由於是第一次遇到，想說當作一個教訓，下次再有相同情況發生時會做好SOP，最後提醒這名自稱李先生的客人不要再惡作劇，「因為大家賺的都是辛苦錢」。

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永和惡作劇棄單便當李先生

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