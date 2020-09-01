震撼阿爾卑斯山腳的優人神鼓！劉若瑀回老泉山，尋找內在的祭天

▲優人神鼓創辦人──劉若瑀。

1998年法國亞維儂藝術節開幕演出，來自台灣的優人神鼓以《聽海之心》站上了這個在表演藝術界舉足輕重的國際舞台，震撼的鼓聲在古城石壁間迴盪，久久不散。那一年，《聽海之心》被評為亞維儂藝術節最佳節目，「從阿爾卑斯山上下來的山神」，是法國《世界日報》對優人的讚譽。

震撼阿爾卑斯山腳的優人神鼓，是劉若瑀1988年從美國回台之後創設的，她把父親預備作為家族墓園的木柵老泉里山頭當作訓練基地，劇團歷經幾度蛻變，在融合擊鼓、靜坐與武術的一系列創作中，開創出台灣劇場演出的新風貌。







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▲在法國亞維儂藝術節，優人神鼓以《聽海之心》震撼世界。

踩進土地深處才能激發創作底蘊



才華洋溢的劉若瑀成名極早，1980年初台灣第一個實驗劇場「蘭陵劇坊」成立，劉若瑀擔綱主演的《荷珠新配》為戲劇史寫下重要的篇章，編導金士傑和參與演出的劉若瑀、李國修、李天柱、鄧安寧、馬汀尼等人，日後都成了引領台灣表演藝術的重要推手。

之後劉若瑀開始活躍於螢光幕，曾以中視《小小臉譜》獲金鐘獎兒童節目主持人獎，然而，1982年，不滿30歲的她，毫無猶豫地放下一切，遠渡重洋到紐約大學深造，並進一步通過遴選加入波蘭劇場大師葛羅托斯基（Jerzy Grotowski）門下，跟著大師展開為期一年的苦修，體驗行走、跑步、爬樹、熬夜行軍，徹底翻轉過往的訓練、開啟一段截然不同的表演之路。

原始而粗礪的訓練，讓城市長大的劉若瑀，開始慢慢發掘、體會到自己內在的力量。1988年她回到台灣，開始有意識地往土地深處踩去，創立了「優劇場」、開啟為期五年的「溯計畫」，走訪全台、親身了解台灣的民俗、傳統與文化，結合葛羅托斯基的身體訓練，發展出當代肢體訓練法，為往後的創作，墊下穩定厚實的根基。

1993年黃誌群（阿襌師父）帶著獅鼓加入，更進一步將打鼓、打拳、打坐融入劇團訓練，「優劇場」也正式更名為「優人神鼓」。多年來，他與劉若瑀一直是劇團的靈魂人物。對內撐起行政、排練與導演的工作；對外更扛起劇團的海內外交流。對團員而言，她是個嚴厲、有原則與有夢想的團長；對外，她恬淡自適地將台灣的文化底蘊化為舞台上的表演和鼓聲，馬不停蹄地在國內外舞台上密集巡演，長達20年不曾停下腳步。在她的經營與深化下，優人神鼓彷彿成為台灣文化外交的代名詞，深植國際觀眾的心裡；聽到鼓聲，就彷彿看到台灣。







▲長達20年，優人神鼓輾轉奔波於國內外巡演，不曾停歇。

老天出聲：「該回家了。」



2019年8月13日早上，一場大火燒掉老泉山上的劇場。劉若瑀趕到時，與優人神鼓一起成長30年的舞台、鼓具已化為灰燼。當下的她沒有掉淚，甚至沒有太多悲傷，只是一愣：「老天爺要告訴我們什麼？」她想。

發生火災之際，優人正奔波於世界各地巡演，常常一走就是兩三個月，老泉山像是旅館，在他們短暫歇息排練之後，復又目送他們趕赴下一站。一場大火，將山上所有人工施加的東西燒成灰燼，萬幸的是周圍的山林安然無恙，她記起30多年前第一次看到這塊地，「原來老天爺是在提醒我們：『該回家了！』」此時的她，笑得釋然。

事發後，劉若瑀當機立斷取消海外邀演，決心帶著團員把劇場蓋回來，重建優人與山林的關係。「這批團員雖然年資都不短，但進團後多忙於出國表演，一直沒有機會好好與老泉山相處。」共建計畫展開之後，她開始找老師來上課，一起學習用樸門永續設計進行生態重建。團員們放下鼓棒，扛起竹子蓋竹棚、搬石頭、枕木鋪路、搭起爐灶煮飯共食，勞動的過程篳路藍縷，卻一步步將團員拉近土地、拉回山上。劉若瑀也終於有時間和機會，好好認識他們舞台下的另一面。







▲大火讓老泉山一切歸零，劉若瑀決心帶著團員親手把劇場蓋回來。

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