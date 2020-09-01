中元普渡供品捐公益　屏東台電拋磚引玉「為照護鄉親盡心力」

▲屏東台電區營業處中元普渡供品捐弱勢團體做公益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區營業處愛心不落人後，於8月31日舉行中元普渡，同時發起認購白米1500公斤、罐頭、奶粉及水果等物資，今（9月1日）日由台電屏東區處張簡宗瑜處長代表贈送予創世基金會屏東分院等單位，善盡企業責任，讓弱勢者能得到更好的照顧，社會更祥和。

▲▼台電捐贈白米給創世基金會屏東分會等單位。

台電張簡宗瑜表示，屏東區營業每年都會舉行中元普渡祈福活動，祈祝全體同仁、承攬商夥伴工作平安零災害，以及供電穩定、電力建設順利，為社會大眾提供最好的電力服務，並發揮台電「關懷」的經營理念，延續辦理「送愛心關懷弱勢活動」，捐出普渡之供品並號召同仁認購捐助物資贈予弱勢團體，為照護鄉親盡一份心力。

獲贈單位有創世基金會屏東分院、台灣關懷急難救助協會、屏東啟智教養院、屏東信望愛及羅騰園肢體殘障服務協會等。

台灣關懷急難救助協會林英美阿嬤表示，非常感謝台電屏東區處的愛心與熱心公益，尤其在新冠肺炎疫情影響經濟景氣下，社會各界對社福團體的捐贈也受到影響，此時收到來自台電公司的愛心物資，內心非常感動。

張簡宗瑜強調，關懷弱勢、善盡在地企業社會責任，一直是台電屏東區處全體同仁共同的理念，會持續發起各項樂捐公益活動，以實際行動落實關懷，將愛心如同電力一樣，傳送到需要的地方，透過關懷弱勢的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關注社會公益，協助更多弱勢團體。

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