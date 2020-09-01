宜蘭轉運站17日停止服務...原地改建　旅客改至臨時轉運站搭車

▲▼宜蘭轉運站9/17停止服務將拆建，旅客改到臨時轉運站搭車。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

營運10年多的宜蘭轉運站，階段性任務完成，9/17停用，將原地改建，預計2022年底改建完工，而旅客請改到臨時轉運站搭車。

2010年啟用每年遊客超300多萬人次的宜蘭轉運站，興建時因屬臨時性質設計，但因國道與市區客運共同，空間飽和，不敷使用，為擴大服務旅客，宜縣府向中央爭取前瞻經費補助，將斥資4億7800萬元在原地重建正式的轉運站。

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為進行拆除作業，宜蘭轉運站9/17停用，位於附近有6個停靠月台的臨時轉運站，則是已經完工中，下車處除了目前位於宜蘭市林森路的下車停靠站，未來還會增加校舍路的下車停靠站，達到下車旅客分流，避免全擠在現有的林森路下車。

宜蘭交通處表示，正式的轉運站將建置地下2層的汽機車停車場，98席汽車停車位，750席機車停車位；地上1層是售票，候車及商業空間，國道客運月台增加到11個，地區客運月台3個，還會有計程車排班區可供28輛計程車暫停等載客，有3個下車站點，預計2022年底完工啟用。

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