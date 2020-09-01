　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭轉運站17日停止服務...原地改建　旅客改至臨時轉運站搭車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼宜蘭轉運站9/17停止服務將拆建，旅客改到臨時轉運站搭車。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭轉運站9/17停止服務將拆建，旅客改到臨時轉運站搭車。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

營運10年多的宜蘭轉運站，階段性任務完成，9/17停用，將原地改建，預計2022年底改建完工，而旅客請改到臨時轉運站搭車。

2010年啟用每年遊客超300多萬人次的宜蘭轉運站，興建時因屬臨時性質設計，但因國道與市區客運共同，空間飽和，不敷使用，為擴大服務旅客，宜縣府向中央爭取前瞻經費補助，將斥資4億7800萬元在原地重建正式的轉運站。

請繼續往下閱讀...

為進行拆除作業，宜蘭轉運站9/17停用，位於附近有6個停靠月台的臨時轉運站，則是已經完工中，下車處除了目前位於宜蘭市林森路的下車停靠站，未來還會增加校舍路的下車停靠站，達到下車旅客分流，避免全擠在現有的林森路下車。

宜蘭交通處表示，正式的轉運站將建置地下2層的汽機車停車場，98席汽車停車位，750席機車停車位；地上1層是售票，候車及商業空間，國道客運月台增加到11個，地區客運月台3個，還會有計程車排班區可供28輛計程車暫停等載客，有3個下車站點，預計2022年底完工啟用。

▲▼宜蘭轉運站9/17停止服務將拆建，旅客改到臨時轉運站搭車。（圖／記者游芳男攝，下同）

其他人也看了這些...

►暴雨強襲特斯拉！國道5打滑猛撞護欄　「鷹翼車門」瞬間炸開

►宜蘭恐怖磚造屋！「前後任房客」接連飄屍臭才被發現...鄰嚇呆毛骨悚然

►影／大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑　車主火速移車

►1分鐘完成天使韓妝！買氣墊粉餅送唇筆　2760元→999元超划算

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／囚禁高雄少女　羅姓保全被押送警局：我跟她道過歉了
尷尬！林佳龍、徐國勇西門町宣布交通大執法　路口2車秒追撞
快訊／台61線砂石車碰撞工程車！　1人當場身亡
疑媽媽孕期吃生魚片　女嬰剛出生即染李斯特菌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

政大校長郭明政「衣不蔽體」失言道歉 學生會不買帳：拿出誠意

「以為是海嘯！」他台南捕捉震撼一幕：雷陣雨洗淨塵埃　網讚爆了

台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

國台辦批防疫漏洞！　陳時中酸：大陸也不是信用特別好的單位

普林斯頓國小「學雜費41萬」是謠言！校長急澄清：一學期5.5萬

育達變「普林斯頓」國小部1學期41萬僅1人註冊　教團：策略錯誤

快訊／林佳龍、徐國勇台上才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

政大校長郭明政「衣不蔽體」失言道歉 學生會不買帳：拿出誠意

「以為是海嘯！」他台南捕捉震撼一幕：雷陣雨洗淨塵埃　網讚爆了

台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

國台辦批防疫漏洞！　陳時中酸：大陸也不是信用特別好的單位

普林斯頓國小「學雜費41萬」是謠言！校長急澄清：一學期5.5萬

育達變「普林斯頓」國小部1學期41萬僅1人註冊　教團：策略錯誤

快訊／林佳龍、徐國勇台上才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

本尊面前「神模仿」炎亞綸！郭子乾20年模仿超過500人

亞馬遜成大客戶！用賓士電動車送貨預計年底啟用

立院新會期報到！陳歐珀蟬聯冠軍　葉毓蘭居次、曾銘宗第三

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

跳過第三階段試驗疫苗就上市　WHO：副作用將一發不可收拾

8月PMI升至56％　中經院：為疫情爆發以來首度達擴張水準

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

安倍與川普有「超友誼」關係！日媒爆：新加坡原非川金會舉辦國

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

快訊／囚禁高雄少女！羅姓保全被押送警局：我道歉，我跟她道過歉了

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報

「日花3hrs開車通勤」一連5年　網勸停

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

剝蝦行為感動12年　老公一句話秒崩潰

髮型師揭「毛躁」謎團　3招秒變柔順光亮

更多熱門

相關新聞

彰化最牛釘子戶今拆除！房屋分隔島走入歷史

彰化最牛釘子戶今拆除！房屋分隔島走入歷史

彰化縣員林市山腳路二段路口，10多年前辦理道路拓寬時有1戶拒絕搬遷，被稱為最牛釘子戶，且由於該戶剛好位在路中央，形成另類「分隔島」也因此造成許多交通問題產生。如今上（7）月縣府終於與釘子戶地主達成共識，並於今（16）日順利實施拆除工程，而據了解未來該處會做槽化島，以增加雙向分流安全性。

無情怪手開拆！70年陽明戲院終於掰　沒觀光客反成重建好時機

無情怪手開拆！70年陽明戲院終於掰　沒觀光客反成重建好時機

葉世文再貪污　遭撤職並停用2年

葉世文再貪污　遭撤職並停用2年

台北永康街GUCCI藝術牆要說掰掰了

台北永康街GUCCI藝術牆要說掰掰了

交通部鐵改局貪官　遭撤職並停用3年

交通部鐵改局貪官　遭撤職並停用3年

關鍵字：

宜蘭轉運站拆除停用

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女案　全台出動200警力

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面