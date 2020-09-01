海神將生成「又強又大」！梅莎加速引西南風　全台連下2天時間曝

▲可能雙颱共舞！梅莎颱風北上中，氣象局說，海神颱風最快今生成。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，預期梅莎颱風北上後引進西南風，周四、周五全台天氣不穩定，都有下雨的機會。他提醒，在台灣南端鵝鸞鼻東方約2500公里，有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估在今天（1日）和周三有機會發展成為第10號颱風海神，各種預測中它的強度、範圍也會相當大。而天氣風險也製作一張圖讓民眾了解近期雨區，並表示今晚起梅莎將加速北上遠離，於周四侵襲韓國。

中央氣象局對台北市、新北市、桃園市和基隆市發布「大雨特報」，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天（1日）大台北及桃園地區有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

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彭啟明在臉書說，梅莎颱風結構相當完整，颱風眼也清晰可見，強度上仍維持中度颱風，中心最大風速每秒達45公尺，仍有機會略成長到接近強烈颱風等級，到達每秒51公尺；梅莎剛通過那霸西方，持續往北方向前進，從東海北上，周三將登陸韓國朝鮮半島，從南韓到北韓，周三也非常接近日本九州

彭啟明指出，8月31日白天到深夜，北部不斷有間歇性的颱風外圍雲系移入，今上半天仍有零星雲系移入，北部風向上也由偏東北風轉為偏西北風；預期下半天隨著颱風往北走，水氣會逐步減少，晚上應該很有機會緩和轉晴。

▼彭啟明說，梅莎周三將登陸韓國。（圖／氣象局）

彭啟明表示，今南部的天氣轉好，大致上天氣穩定、多雲時晴，靠山區偶有局部陣雨；周三開始，預期梅莎颱風北上後引進西南風，中南部容易有雨勢，除了早晚海陸風與西南風交會外，也有午後陣雨，雷陣雨會比較明顯，也會有短時間強降雨發生的機會，外出都需要注意天氣動態。

彭啟明說，周四、周五台灣位於西南季風的低壓帶中，有微弱的南北風交會，天氣不穩定，全台灣都有下雨的機會，北部沿海、南部會有較明顯的雨勢，這情境可能會持續到周末。

彭啟明指出，而在台灣南端鵝鸞鼻的東方約2500公里地方，有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估在今、周三有機會發展成為第10號颱風海神，這是由中國所命名，代表漁民出海時，祈求平安的神祉；各種預測中它的強度、範圍也會相當大，將在周末侵襲日本，對台灣沒有影響。

▼天氣風險製作一張圖讓民眾了解近期雨區。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，北部、東北部有間歇性降雨，有局部大雨或較大雨勢發生機率，其他地區以午後雷陣雨為主；而隨著颱風下半天逐漸遠離，降雨也會趨緩。

陳伊秀說，梅莎強度目前處於中颱接近上限，今有機會變強颱，看上午有沒有機會；梅莎今晨距離琉球群島很近，即將通過當地，而此時也是距離台灣相對最近的時刻。梅莎目前中心附近最大風速每秒45公尺，超越中心附近最大風速每秒43公尺的「黃蜂」和「巴威」，登上今年西太平洋風王。

陳伊秀表示，周三環境場仍偏西南風，中南部有局部短暫降雨，其他地區偏午後雷陣雨，其中又以山區為主，而北部、東北部平地也有些雷雨。

▼梅莎颱風和熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（點圖可放大／氣象局）

▼各國模式模擬梅莎颱風和熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

陳伊秀提醒，周四、周五高壓沒往西邊靠，台灣附近類似低壓帶環境，中部以北吹偏北風、東北風，南部吹偏西南風，各地水氣比較多，西半部和東北部除午後之外的時間，也有局部短暫陣雨或雷雨；其中又以周四水氣較明顯，估西半部沿海雨勢到晚上都還有。

陳伊秀指出，周六至下周一恢復西南風環境場，中南部有些短暫降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，包括山區、北部和東北部平地。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在關島北方海面，向南南西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，它目前結構還在重整，今有機會增強為輕度颱風，時間可能落在下午或晚上。

陳伊秀說，該系統未來動向因比較快北轉，對台灣的影響比梅莎更東邊、更遠、更間接；至於未來強度因它的「起跑點」緯度較高，而梅莎是在緯度較低、發展條件較好的菲律賓東方海面，所以它的強度還要再觀察。