警專生跑3千昏倒…隊長「阻打119」害成植物人　家屬獲國賠2942萬

▲廖父先前在庭上數度落淚，受訪時痛批張姓隊長「連國小生都懂要叫119」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

廖姓警專生於2017年間，在警校3千公尺跑步測驗中暈倒，搶救後仍成植物人，事後卻爆出現場張姓隊長「不准同學打119」、延誤就醫，法院日前依業務過失重傷害罪，判張姓隊長5月徒刑；廖男家屬另討國賠2900萬餘元，北院31日判警專應賠廖家2942萬元。

廖父先前出庭時，在庭上幾度落淚，受訪時難過表示，兒子在護理之家沒有意識，醫生診斷他腦部病變、中樞神經受損，若1年內沒恢復，可能要當一輩子植物人，並質疑張姓隊長，「為何在學生急難的時候，還會去阻擋叫119」，痛批「連基本常識都沒有，連國小生都懂要叫119」。

廖家委任律師於審理中表示，案發時若緊急對廖男使用AED（自動體外心臟電擊去顫器，能施以電擊使心臟恢復正常），不會讓他缺氧那麼久，而張姓隊長不但沒指揮做緊急處置，甚至還阻止同學叫119，才會讓廖男因延誤就醫而成為植物人。

警專律師認為，校方在搶救時，包含張姓隊長都有對廖男做CPR，除找其他教官來幫忙外，後續也緊急找來醫護人員協助，不能否定他們的急救作為。

據刑事判決，法官認為張姓隊長有義務保全學員安全，且廖男當時狀況緊急，張男竟還以規章為由，堅持先等「醫務室評估」後才送醫，更直指打119救援「是中小學生都知道的事」，就算救護人員趕來需要時間，也可從電話中引導正確急救，認定張男過失重大，但考量他以145萬元與家屬和解，依業務過失重傷害判他5月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

生火了！連我媽都用到發光

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑 法官：小學生都知道要打

