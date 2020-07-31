嘉縣推動AED安心場所認證　共184處、235台122處已通過認證

▲嘉縣積極推動AED安心場所認證 CPR+AED及時救援更安心 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局積極推動AED安心場所認證，今日在嘉義長庚醫院辦理AED管理員教育訓練，盼能強化緊急救護技能，提供縣民友善安全的生活環境。

嘉義縣朴子市配天宮的虎爺日前舉行盛大繞境儀式時，一名50多歲男子，突然間在隊伍中昏迷倒地沒有生命徵象，還好繞境醫療團立即為男子進行CPR+AED後，將男子緊急送醫，幸運救回一命。

衛生局代理局長趙紋華表示，當遇到有人昏倒呼吸心跳停止時，要即時施行CPR+AED基本急救技術，若能在４分鐘的黃金時間及時搶救，將可提升其存活率，每晚１分鐘，存活率將減少約7％，此次配天宮遶境活動，將失去生命徵象民眾透過CPR+AED及時搶救回來更顯得其重要性。

嘉義縣依據「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」積極推動公共場所廣設AED，應有70%員工參加簡易版CPR+AED訓練完成安心場所認證，為強化相關人員知能，衛生局分別在7月30日及8月14日於嘉義長庚醫院及大林慈濟醫院等辦理「CPR+AED管理員教育訓練」，目前嘉義縣設有AED的場所共有184處、235台，其中122處已通過認證。

嘉義縣衛生局呼籲民眾若遇意識不清倒下的患者，請記住使用口訣：「叫叫壓電」，叫─確認反應及呼吸；叫─請旁邊民眾協助快打119求救，並取得AED；壓─胸外按壓；電─使用AED（開、貼、插、電），可降低憾事發生，未來將持續針對設置AED場所推動免費急救技能(CPR+AED)課程，讓縣民多一分保障，更加安心。

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