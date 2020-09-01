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新冠肺炎疫情陰影下　善用通訊系統進行腦中風急性醫療

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▲林慧娟主任表示，COVID-19對醫療系統的衝擊與挑戰仍會繼續存在，奇美醫院腦中風中心提供以病人為中心的服務，以成為民眾最信賴的健康照護體系。（圖／記者林悅翻攝）

▲林慧娟主任表示，COVID-19對醫療系統的衝擊與挑戰仍會繼續存在，奇美醫院腦中風中心提供以病人為中心的服務，以成為民眾最信賴的健康照護體系。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心腦中風中心暨神經內科主任林慧娟指出，2020年初新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成功，未釀成社區和院內的大流行，是全民的驕傲，然而疫情方興未艾，民眾恐懼的心理和醫療人員的高暴露風險，極有可能成為腦中風緊急治療的阻力。

林慧娟主任指出，急性缺血性腦中風的治療在最近幾年有相當大的突破，除了原本實證有效的靜脈血栓溶解劑治療之外，臨床試驗已證明經動脈機械取栓術的效果，若符合適應症，將使得因為大血管阻塞導致的腦中風病人有更多機會在第一時間打通血管，增加復原的機會。

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由於治療的時間點是影響療效最重要的因素，奇美醫院腦中風中心過往已建立優秀的團隊及完善的治療流程，和時間賽跑，及時提供專業治療以挽救腦組織。過去兩年奇美醫學中心急性缺血性中風靜脈溶栓治療的比例大約6％，接受治療的病人將近6六成在3個月後可以恢復到獨立生活。2019年為止，奇美醫學中心動脈取栓治療累計48人次，約三分之一的病人復原情況良好。

台灣腦中風學會立即針對新冠肺炎疫情期間腦中風治療的調整，提出具體建議，奇美醫院腦中風中心也據此研擬因應方針。這些調整的基本精神，在不犧牲第一線醫療人員的健康下，亦能提供病人最佳的醫療服務。

腦中風中心整理重點如下：一、針對確診感染新冠肺炎的急性腦中風病人，由於隔離的高標準，原則上不會進行特殊急性腦中風治療。醫療人員在足夠的個人防護下提供最佳照護，儘量利用電話和視訊進行專業溝通及家屬病情解釋。

二、針對居家隔離／檢疫／自主健康管理的急性腦中風病人，所有評估集中在防疫站進行，利用通訊系統進行診療及加強與家屬的溝通，在嚴格的治療標準和個人防護下，仍可進行溶栓或取栓治療。三、針對有發燒或呼吸道症狀但無法排除感染的急性腦中風病人，原則上以靜脈溶栓治療為主，可不進行動脈取栓治療。四、其他急性腦中風病人，在充分的個人防護下，按原治療流程進行。

值得一提的是，在疫情當前、暴露最小化的原則下，即使參與醫療現場的人員減少，仍然能夠利用行動通訊系統進行遠距診療，包括團隊聯繫溝通與診視病人的功能，將資源最大化而同時維持治療品質。醫療人員之間利用通訊溝通已是日常方式，在非常緊急時期，更應該充分利用通訊設備，由專科醫師透過遠距詢問病史、檢查病人、病情解釋，達到雙贏的局面。

林慧娟主任表示，比較奇美醫學中心2020年1至6月與2019年同期的資料發現，急性缺血性中風住院人數並沒有明顯減少，而執行靜脈溶栓與動脈取栓治療的人次也比2019年增加，證明奇美醫院腦中風中心團隊在疫情嚴峻、人人自危的時期，仍然恪守崗位，盡力提供腦中風病人最好的醫療。

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