「台捷友愛口罩」最新版曝光！網友打爆公司想買　他急喊：非賣品

▲蔡其昌、張廖萬堅牽線，口罩國家隊贈捷克口罩。（圖／蔡其昌辦公室提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

受中華民國立法院正副院長游錫堃、蔡其昌邀請下，捷克參議院議長維特齊率領89人訪問團來台，捷克代表團所戴印有雙方國旗的口罩，就是台灣所捐贈的，代表團成員非常喜愛。而今天「台捷友愛口罩」最新版搶先曝光，台灣、捷克兩個國旗互相交錯，底色選擇暖色的黃色，不少網友看到後猛敲碗，直呼超想買。

捷克代表團於30日上午11時抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮代表政府到機場迎接訪問團，而捷克代表團所配戴的國旗口罩，除了代表團非常喜愛外，也引起大家熱烈討論。因此，台灣口罩國家隊的上好生醫、崇銘紡織、宏遠興業，特別在蔡其昌、立委張廖萬堅牽線下，捐贈捷克代表團2萬片台捷兩國國旗的防疫口罩以及300個科技口罩，除表示兩國之友好外，更期盼疫情早日遠離，讓兩國交流更頻繁。

蔡其昌感謝上好生醫、崇銘紡織、宏遠興業對台灣外交的支持，因此，1日將與張廖萬堅把口罩帶到立法院，與捷克代表團會面時轉贈這份台灣人的友誼。

蔡其昌強調，這兩款口罩分別是2萬片防疫口罩與300片科技口罩，是台灣科技實力與對捷克友誼的展現，畢竟台灣從日產100萬片口罩到2000萬片口罩的過程，全世界都看見台灣人的韌性，幫助國人的同時，更有餘力幫助全世界疫情嚴重的國家，這次看到捷克代表團排除萬難，甚至面對中國政府龐大的壓力，還是如期前來，台灣人應該展現更大的友情，歡迎這群重要的訪客，珍惜兩國的友誼。

▲蔡其昌1日將與張廖萬堅把口罩帶到立法院，與捷克代表團會面時轉贈這份台灣人的友誼。（圖／翻攝自Facebook／堅持．張廖萬堅）

張廖萬堅指出，過去許多歐洲國家政要對台灣都非常支持，這次看到捷克議長率團前來訪問台灣，甚至在中華民國的國會演講，這是非常難能可貴的事。因此，特別感謝口罩國家隊這些企業對台灣外交的支持，他們不僅幫助台灣國內防疫建起第一道防線，現在更展現台灣科技與防疫實力幫助全世界，也希望能表達台灣對捷克疫情的關心，相信捷克代表團會很喜歡這個代表兩個友誼的國旗口罩。

▲台捷友好口罩最新版相當吸睛。（圖／記者鄧木卿攝）

最新版的台捷友好口罩亮相之後，不少網友敲碗超想買，還有網友到張廖萬堅臉書提問，這種口罩哪裡買得到？張廖萬堅笑說「非賣品，不過，聽說公司電話滿線搶著也要買」。