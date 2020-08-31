這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

▲▼持續腹痛、長時間慢性腹瀉 、血便、發燒、莫名原因貧血等5大警訊，就應該要特別注意。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本首相安倍晉三因舊疾潰瘍性大腸炎復發，決定請辭。由於潰瘍性大腸炎屬於腸道慢性疾病，不易根治，門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，民眾若出現持續腹痛及長時間慢性腹瀉等症狀，就應到醫院尋求相關的專業協助。



「醫生，我有時候會拉肚子，偶而也會出現莫名的腹痛，是不是得了發炎性腸炎？」日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎復發決定請辭引發震撼，也引來不少民眾對發炎性腸道炎的好奇與討論。腸胃內科醫師戎伯岩表示，發炎性腸道疾病是一群疾病的總稱，在這群疾病中，以「潰瘍性大腸炎」及「克隆氏症」最令人耳熟能詳，雖然這些屬於極為罕見的疾病，但隨著飲食的西化，比例也有逐漸升高的趨勢，尤其，好發於20歲到40歲間，西方人患病比例高於東方人。





醫師進一步說，發炎性腸道疾病顧名思義就是大腸小腸因為某些原因引起發炎的相關症狀，民眾身體若出現持續腹痛、長時間慢性腹瀉 (包括大便次數增加、大便質變稀、軟或水瀉)、血便、發燒、莫名原因貧血等5大警訊，就應該要特別注意。然而這些症狀很容易跟腸道的其他疾病混淆，需要長時間的觀察及專業的判斷，因此；建議民眾有懷疑時，還是到醫院檢查或是尋求醫師專業的判斷。



目前發炎性腸道疾病的病因還不是十分清楚，但目前認為和免疫系統、腸道內細菌、環境因子及遺傳因子有關，因為這些因子的不平衡，而造成腸道長期發炎的反應。臨床治療以抗發炎藥物5-ASA，生物製劑，免疫調節劑，類固醇及手術為主。醫師建議，患者除配合使用藥物、定期追蹤病情，養成良好的生活習慣，適時地放鬆並減少不必要的壓力，也能有效的降低病情惡化，避免腸道出現不可逆的變化而最終走向手術治療。

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▲專家們建議罹患發炎性腸道病史超過10年以上者，應該每年做大腸鏡檢查。



戎伯岩提醒，罹患發炎性腸道疾病的確會增加大腸癌的機率，特別是「全大腸型發炎」的潰瘍性結腸炎，若染病超過15年，發生大腸癌的機率是一般人的2倍，而且每隔5年危險性會再倍增。所以專家們建議罹患發炎性腸道病史超過10年以上者，應該每年做大腸鏡檢查。同時也要注意其他如淋巴癌發生的可能性。



醫師強調，發炎性腸道疾病，這個名詞，相信若非安倍請辭，其實很多民眾一輩子也沒聽過這樣的疾病，但民眾不需過度緊張，只要時時注意自己的身體狀況，多一分留意與警覺，便能為自己及家人的幸福多增添一分保障。

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