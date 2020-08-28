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安倍請辭震驚鄰國！南韓青瓦台急表態「十分遺憾」：盼早日康復

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▲▼日相安倍晉三宣布請辭，南韓青瓦台表態。（圖／路透社）

▲日相安倍晉三宣布請辭，南韓青瓦台發言人發表聲明。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相安倍晉三於今（28）日下午5時召開記者會，談及宣布請辭首相一職，消息傳出後令周邊各國皆感到震驚不已，東亞秩序可能面臨新一波變動。對此，南韓青瓦台也於稍早發表聲明，表達對於安倍晉三請辭的遺憾之意。

根據《韓國日報》，青瓦台發言人康珉碩（강민석）在安倍發表請辭之意後，也在公開聲明中表示，「安倍晉三成為日本憲政史上任期最長的首相，在某種層面上意義非凡、成果豐碩，特別是長久以來在發展韓日關係上，安倍首相擔任至關重要的角色，如今突然發表請辭，對此感到十分遺憾。」

聲明中表示，「期盼安倍首相能早日恢復健康。」

康珉碩補充道，「在日本選出新任國務總理與內閣官僚後，我國（南韓）政府將在增進韓日友好合作關係上持續付出努力。」

據悉，2018年南韓大法院針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工之判決上，認為4名倖存朝鮮籍勞工仍有權向日本企業請求損害賠償，招致日本安倍政府的不滿。2019年7月1日，日本經濟產業省宣布對南韓實施嚴格的半導體出口限制、控管原料採購合約，使南韓政府不滿，威脅能隨時終止《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），兩國爆發「日韓貿易戰」，導致日韓兩國關係進一步惡化。

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