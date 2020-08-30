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屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立　蘇清泉、林育生到場致意

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▲屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立大會，29日在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立大會，29日在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立大會，29日在高雄圓山大飯店舉行，立法院顧問蘇清泉院長應邀出席參加全力相挺，圓山大飯店董事長林育生前立委也到場祝賀。

▲屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立大會，29日在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼左起蘇清泉＋林育生到場致意；當選理監事：左起劉啟金、王啟亮、黃綉晶、梁梅瑛、丁國鎮、丁柏福、張仁吉。

▲屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立大會，29日在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會創始會員有42人，持續增加中，預計會破百人以上，成立宗旨，主要打擊與揭發不公不義，捍衛新聞自由，禁發假新聞，增強自媒體效能與監督公僕，堅守新聞倫理

蘇清泉致詞表示，網路時代來臨，自媒體興起，公民監督力量崛起，屏東在地有許多自發性為地方發聲，站在政府對立面進行監督的力量，包括社會公義、環境、衛生、治安等議題。

他說，工會成立的目的，就是要集結這些正能量，揚善抑惡，彰顯社會的光明面，形成一股良善的循環，期許屏東縣自媒體暨新聞記者工會成立之後，會務昌隆，社會影響力蒸蒸日上。

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會，第1屆理事長吳鎮生，其他理事丁國鎮、丁柏福、張仁吉、鄭啟金、郭校致、梁梅瑛，監事:王啟亮、黃綉晶。

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