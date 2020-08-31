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就是今天！「藝FUN券2.0」開放4大超商登記　領券享咖啡買1送1還送汽車

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▲藝FUN券2.0。（圖／業者提供）

▲藝FUN券2.0今開放至4大超商申請。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

就是今天！文化部規劃「藝FUN券2.0」今（31）日至9月6日期間每日上午9時至晚上9點開放申請，凡符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」3條件之一，即可至4大超商或無障礙官網以健保卡提出申請，計於9月8日抽出60萬名幸運兒，尤其來超商登記、領取還享有專屬優惠可別忘了。

▲藝FUN券2.0。（圖／業者提供）

▲來超商領藝FUN券可享專屬優惠。

●711
7-11推出「藝FUN券╳ibon售票系統專區」，共有14種藝文票券可使用藝FUN券，推薦活動如返校Detention 實境體驗展、2021搭錯車音樂劇旗艦版。民眾上網到專區選購票券結帳前，點選「折抵票款方案」並勾選「使用藝FUN券折抵」，串聯至藝FUN券官方系統輸入身分證字號與手機末三碼即可折抵票款，輕鬆取票。

且參加藝文活動後票根還能享優惠，12月31日前憑ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-11、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品如CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元，原價480元現省131元、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費，現省150元。

●全家
來全家領取藝FUN券2.0，9月9日至10月6日憑領取收據可登錄活動網站抽SKODA汽車；9月9日起至12月31日憑「全家」領取之藝FUN券還可享Let’s Café中杯熱美式或霜淇淋買1送1，限各換1次。

●OK mart
凡選擇於OK mart全台門市領取藝Fun劵，領取當日可使用小白單上優惠1次，如有杜老爺特級甜筒買2送2；海倫仙度絲去屑絲滑柔順洗髮乳買1送1；雙響泡泰蝦酸辣湯麵、雙響泡日式雞白湯麵、雙響泡爆香牛肉湯麵第2件5折優惠，期限為9月9日起至9月23日。

●萊爾富
來萊爾富領取藝FUN券，9月9日上午9時起至110年2月28日前，憑收據即可享Hi Café大冰熱美式咖啡20元優惠或大冰熱拿鐵咖啡30元優惠。

▲藝FUN券2.0。（圖／業者提供）

▲4大超商登記「紙本藝FUN券」只需5步驟即可完成。

4大超商登記「紙本藝FUN券」須透過事務機台完成，首先為點選首頁「藝FUN券」按鈕，「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，點按下一步，接著插入健保卡，再輸入聯繫基本資料，手機號碼或電子郵件擇一輸入（考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此登記時輸入的聯繫資訊，可用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可），最後核對資料明細，按「確定」列印小白單即可完成，提醒小白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢。

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