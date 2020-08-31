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若武統台灣「攻打台積電」　沈富雄3點預言：首戰即世界大戰

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▲▼武統／2017年5月25日，澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共是否真的會出兵武統台灣，是許多人關心的焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

前總統馬英九日前拋下重話，表示若共軍對台動武「首戰即終戰、美國不會來」。前民進黨立委沈富雄則認為，現在進入科技戰的時代，一旦對岸真的想打台積電，老美勢必不會袖手旁觀。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》提到，大陸從青海發出2顆飛彈、浙江也2顆，4顆都是同個地點，而且距離美國的飛機還滿近的，「該去的地方都去，不能傷的地方都不傷，這看在台灣人民的眼中，心就安了。」

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前民進黨立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

他直言，現在是科技戰，不會出現粉身碎骨、身首異處的場面，「現在老共如果要發動戰爭，大家都想他會在西海岸登陸嗎？他會島留人不留嗎？若他只要台積電的話，他會打到黃偉哲的家嗎？不會...碰都不會碰。」

至於台積電若真的遭到攻擊，美方是否會介入？沈富雄笑談，「這個不用我們操心，我們也不用指揮他要打誰，所以我才講，你講首戰即終戰，那是戰術性的講法，就是所謂的軍事專家，這些拿人家錢的智庫。從戰略的角度看，老共一出手，老美一定反擊，所以首戰即世界大戰，那老共is not ready，起碼還要30年，我就不擔心了......！」

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