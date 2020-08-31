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200人塞爆地下室「偷開貼身趴」　20男女詭異反胃頭暈…送醫揭原因氣瘋警

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▲挪威出現200人偷開趴，結果一氧化碳中毒。（圖／路透社）

▲挪威出現200人偷開趴，結果一氧化碳中毒。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球肆虐7個多月來，許多國家的年輕人已經耐不住性子，加上暑假眼見就要尾聲，漸漸開始走出隔離外「進行活動」。挪威首都奧斯陸30日傳出有200人在一間地下活動中心開趴，未料因為空間狹小加上空氣不流通，在場有20人開始出現頭暈、噁心的情況，主辦者立刻通報警方處理，經過調查發現，「攜帶式發電機竟可能是主因」。

根據英國《BBC》報導，意外發生當下，恰巧一台警車駛過發生意外的地下活動中心，警方發現有多名年輕人不知所措的站在外面，於是上前詢問，後來發現陸續有幾名年輕人走出來，得知有多名參與活動的人出現頭暈、頭痛、噁心的情況，於是緊急將不適者送醫。

據悉，疑似因為地下活動中心內「空氣不流通」，一名參加活動的年輕人表示，內部空氣真的很差，「好幾次都上樓想要呼吸新鮮空氣」。意外發生之後，當局介入調查，發現可能是攜帶式發電機所造成空氣不佳、不流通，而身體不適者的身體狀況目前則已經穩定。

警方表示，參加活動的包括2名警方，而這場活動也沒有經過核准。目前新冠疫情在挪威確診者達到10643人、死亡病例264人，政府正在積極防疫之際，如今查到偷偷舉辦派對，將會釐清責任歸屬。

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