一家3口烤蛋糕聞2小時全中毒　醫還原「母湯烤法」驚呆網友

記者黃翊婷／綜合報導

大陸山東省濰坊市一家3口15日在家中用天然氣烤蛋糕，卻忘了讓空氣流通，開著冷氣烤了2個小時，結果全部一氧化碳中毒送醫，原本要在16日開業的麵包店也被迫延後。不少網友看完新聞報導，紛紛留言調侃這家人能想到用天然氣烤蛋糕也是很天才，「說不定想到這個方法的時候，還為自己的機智沾沾自喜呢。」

▲一家3口烤蛋糕烤到一氧化碳中毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《梨視頻》報導，導致這一家3口一氧化碳中毒的原因，與原本要在16日開業的麵包店有關，他們想在房間裡做蛋糕，礙於沒有可以使用烤箱的插座，於是決定改用天然氣烘焙，加上現在正好是夏天，怕烤的過程太熱，乾脆開著冷氣做，沒想到只待了2個小時，全家人就一起進了醫院。

濰坊衛恩醫院高壓氧科主任孟冰表示，這家人是在15日傍晚6時許來到醫院，最小的孩子只有4歲，表現症狀都是頭痛、全身無力，初步研判是急性一氧化碳中毒，幸好經過治療之後已經沒有大礙。

▲原本要在16日開業的麵包店也因此延後開幕。

大陸網友們看完相關新聞報導，紛紛在微博留言吐槽，「用天然氣烤蛋糕你可真是小天才，說不定想到這個方法的時候，還為自己的機智沾沾自喜呢」、「我有兩個小學同學是用汽油烤雞蛋，結果臉上有毛的地方全都燒光了」。

此外，孟冰也提醒民眾，大多數人以為一氧化碳中毒通常發生在冬天，但從近幾年的案例看來，夏天也有很多中毒的狀況，有時是三五好友聚集在房間裡吃木炭火鍋，或者是在女性進行中醫艾灸的時候，這些案例都是悶在閉密空間裡面太久，才會導致中毒的情況發生。