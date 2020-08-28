藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

▲藝FUN券2.0四大超商領券優惠。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

「藝FUN券2.0」來了！此次與四大超商合作，正式啟動紙本藝FUN券，將於8月31日至9月6日開放於超商或網站登記註冊，9月8日抽出60萬得獎者，超商領券還能享四大超商限定優惠。

1.711

小7推出「藝FUN券╳ibon售票系統專區」，目前共有14種藝文票券可以使用藝FUN券，推薦活動如返校Detention 實境體驗展、2021搭錯車音樂劇旗艦版。民眾上網到專區選購票券結帳前，點選「折抵票款方案」並勾選「使用藝FUN券折抵」，串聯至藝FUN券官方系統輸入身分證字號與手機末三碼即可折抵票款，輕鬆取票。

▲藝文活動票根還能享優惠。



參加藝文活動後，票根還能享優惠，12月31日前憑ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-ELEVEN、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品如CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元，原價480元現省131元、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費，現省150元。

2.全家

藝FUN券2.0領取優惠資訊，優惠內容9月9日至12月31日，憑「全家」領取之藝FUN券可享Let’s Café中杯熱美式或霜淇淋買一送一，限各換一次；9月9日至10月6日，至「全家」領取藝FUN券，憑領取收據可登錄活動網站抽SKODA汽車。

3.萊爾富

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）



萊爾富則推出「萊領券享咖啡優惠」，自9月9日上午9時起至110年2月28日前，民眾只要到萊爾富領取「紙本藝FUN券」，憑收據即可享Hi Café大冰熱美式咖啡（原價45元）20元優惠或大冰熱拿鐵咖啡（原價55元）30元優惠，讓防疫新生活不僅可透過藝FUN券買書、看電影、欣賞藝文表演之外，還能享咖啡優惠。

▲Hi Café大冰熱美式咖啡20元或大冰熱拿鐵咖啡30元。（圖／業者提供）

4.OKmart

針對即將上線的藝Fun劵活動，凡是選擇於OKmart全台門市OKgo事務機領取藝Fun劵，消費者可於領取當次使用小白單上優惠一次，優惠日期9月9日起至9月23日，多項商品憑券優惠。像是杜老爺特級甜筒，買2送2；海倫仙度絲去屑絲滑柔順洗髮乳，買1送1；雙響泡泰蝦酸辣湯麵、雙響泡日式雞白湯麵、雙響泡爆香牛肉湯麵，第2件5折等。