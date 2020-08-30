白俄稱「反恐」撤銷外媒記者證！BBC譴責：扼殺獨立新聞

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



文／中央社明斯克29日綜合外電報導

反對派大型示威再起前夕，白俄羅斯當局今天撤銷多家外國媒體的記者採訪證，包括英國廣播公司、路透社、法新社，都有記者被撤銷採訪證。

1994年開始掌權的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）8月9日在爭議中宣布勝選後，就面臨空前的示威活動。魯卡申柯宣稱以8成得票率大獲全勝，但在野黨認為大選舞弊，本月共已發動兩場大型抗議活動，現在更號召明天再度舉行大規模抗爭。

政府發言人葛雷茲（Anatoly Glaz）表示，是根據反恐單位建議，做出撤銷外國記者採訪證的決定。他未說明有多少記者受影響，但根據路透社（Reuters）報導，有17名記者採訪證被撤銷。

包括英國廣播公司（BBC）、路透社、自由電台（Radio Liberty）都報導旗下數名記者的許可證遭撤銷。

英國廣播公司發言人證實旗下有2名在明斯克負責俄羅斯新聞的記者遭撤銷採訪證，立即生效。

英國廣播公司表示：「我們以最強烈的語氣譴責這種扼殺獨立新聞的舉動。我們呼籲白俄當局取消前令，讓我們的記者繼續做他們的工作。」

替法新社工作的白俄記者採訪證也遭撤銷。

法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）表示：「沒人跟我們解釋，我們不知道記者證為何被撤銷。」

「我們呼籲當局恢復他們的採訪證，讓他們可以繼續獨立且中立地報導白俄羅斯的實際狀況。」

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