白俄羅斯20萬人怒吼「總統下台」！盧卡申科持槍穿防彈衣輕鬆上班

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）身穿防彈背心，手持步槍步下直升機前往官邸。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

白俄羅斯（又譯：白羅斯）示威持續不斷，而在警民衝突同時，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）被拍到身穿防彈背心、手持步槍輕鬆返回官邸的照片，似乎是為了刻意展現自己的強勢形象。目前白俄羅斯至少有約7000人在在示威中被逮捕鎮壓，許多民眾更稱受到警方毆打及酷刑傷害。

據外媒報導，20萬名抗爭者週日在首都明斯克（Minsk）遊行，要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，並遭受警方暴力鎮壓，不僅對手無寸鐵的人民發射橡膠子彈、催淚彈，還沿途逮捕示威者。

與此同時，盧卡申科被拍到身著黑衣、防彈背心，手持貌似AK-47步槍的武器，輕鬆下直升機到官邸的照片，還狀若自然地與駐守的保安部隊問候，詢問是否仍有示威者在附近，似乎是想展現自己毫不退縮的強勢形象。

盧卡申科在白俄羅斯掌大權26年，6度當選總統，被稱為「歐洲最後的獨裁者」，因在9日大選中勝出後，被反對派質疑有舞弊嫌疑，引發全國性示威遊行。除了數名挑戰者在選前已逃離白俄羅斯外，唯一參與競選的另名候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在選後隔日為避暴亂流亡立陶宛，反對派因此被激起怒火，連續2周上街示威。

盧卡申科堅拒下台，稱示威者受到「西方勢力介入煽動」，嚴令軍隊集結邊境戰備，並指責北約在波蘭及立陶宛部署軍隊，但此言遭北約否認。鄰國俄羅斯則出言譴責反對派，並表示願意提供盧卡申科「安全援助」，令外界憂心俄羅斯會以平亂為由，藉機出兵白俄羅斯。美國國務院副國務卿畢根（Stephen Biegun）則自24日起出訪立陶宛、烏克蘭及俄羅斯，討論區域局勢。