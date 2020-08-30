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9月1日起飼養綠鬣蜥要登記　違者抓到罰5萬

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▲▼飼養或持有綠鬣蜥於9月1日起開始登記，違者罰5萬。（圖／新北市動保處提供）

▲飼養或持有綠鬣蜥於9月1日起開始登記，違者罰5萬。（圖／新北市動保處提供）

記者蔡文鈴／新北報導

外型酷似恐龍，醒目霸氣的「美洲綠鬣蜥」，正式被列為有害生態環境、人畜安全之虞原非我國原生種陸域野生動物。新北市政府動保處呼籲，飼主需於109年9月1日開始登記，逾期未登記者，可依據《野生動物保育法》第51條規定處最高5萬元罰鍰。

行政院農業委員會公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁 殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞原非我國原生種陸域野生動物之種類」兩項規定，前項名錄共新增85種，刪除19種；次項新增美洲綠鬣蜥1種。

請繼續往下閱讀...

由於綠鬣蜥是外來種，在台灣並無天敵，除了會壓縮原生種生存空間、破壞森林植群的更新，因其習性會挖土又會啃食農作物，也造成農民嚴重的農損。因此，飼養登記是源頭管理的手段之一，更重要的還是提升飼主飼養的觀念，不棄養任何寵物，善盡管理責任，也保障臺灣原生種生存的權利。

動保處表示，農委會公告修正《適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類》及《有害生態環境、人畜安全之虞原非我國原生種陸域野生動物之種類》兩項規定自109年9月1日生效，依據野生動物保育法第31條規定，持有公告物種之民眾請攜帶相關文件，在109年11月30日前完成登記備查，如逾期未登記飼養或違反規定繁殖者，可處新台幣1-5萬元罰鍰。

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