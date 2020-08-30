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韋德齊訪台不畏打壓　羅致政點出台灣、捷克「2個共同價值」

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▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克議長韋德齊訪台，完成柯佳洛遺願。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

捷克議長韋德齊30日率89人訪台，是近31年來捷克訪台最高階層。對此，民進黨立委羅致政認為，追求民主、反對霸權，是台灣跟捷克兩個國家的共同價值，也是這次來訪最重要的意義。

羅致政30日在臉書表示，捷克被共產黨統治過，歷經1989年天鵝絨革命後，轉型成為新型民主國家，曾經沒有民主與自由，因此，更珍惜現在的民主跟自由，與台灣很像，捷克的歷史也是存在大國旁邊、受到大國威脅的國家，韋德齊是代替過世的前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera)完成訪問，而布拉格市長賀瑞普更是代表捷克民主意志，今年還遇上殺機，更能體會霸權在旁邊下的生存之道。

▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

羅致政指出，追求民主、反對霸權，是台灣跟捷克兩個國家的共同價值，也是這次來訪最重要的意義，捷克現在有親中的總統，但不妨礙國內政壇與官員們與台灣的友誼，就算面對中國的頻頻打壓，維特齊依然一步都不退讓，這份堅強意志非常珍貴，「我們當然是要與這樣的堅強民主夥伴站在一起」。

羅致政還說，民主陣線需要有更多的夥伴，這已經是各個民主國家的共識，台捷雙方在共享自由、民主及人權的堅實基礎上，要強化國會交流與經貿、防疫合作，很期待與捷克好朋友會面。

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