剛考到證照…興大生回宿舍遭「毒駕白賓士」撞死！父母心碎：毀了

▲▼興大生遭白賓士撞死，父母崩潰求償。（資料圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名21歲賴姓男子2019年10月間與朋友在KTV拉K，結束後開著借來的白賓士無照毒駕，將一名就讀中興大學的20歲黃姓男大生撞死，他撞到人後下車查看，驚覺大事不妙，當場棄車落跑。法院審理後，依毒駕致死、肇事逃逸等罪判他有期徒刑5年4月，另外，還要賠償黃男父母116萬餘元，可上訴。

判決指出，賴男曾經因販毒遭判刑，又遲遲不入獄服刑被警方通緝。2019年10月29日凌晨2時30分許，他在台中市大里區一間KTV服用K他命後，開著向鄭姓友人借來的白色賓士，沿著永隆路由大明路往東榮路方向行駛，行經永隆路與東明路交叉路口時，他超速狂飆撞上騎機車的黃姓男大生，導致對方彈飛10多公尺外。

賴男下車查看，拍拍黃男的臉，發現對方沒有反應，察覺事態嚴重，竟驚慌到沒有呼叫119便棄車逃跑。直到路人發現已無生命跡象的男大生，這才趕緊報警處理，但黃男經急救過後，因頭部創傷、顱內出血等嚴重傷勢，無法自主呼吸及心跳，不幸宣告不治。

員警到場後透過監視器畫面及白色賓士車牌，這才循線找到正因毒品案被通緝的賴男。而賴男則是在友人的勸說、員警追查下，在當晚8時許自行到警局投案，當時他面對媒體鏡頭小聲地說，「對不起」。

據了解，事發前黃男才剛考取財經相關證照，當日他是與一名同學相約至另一名同學家打電動，沒想到卻在返回宿舍的途中發生車禍，讓父母聽聞噩耗後淚崩。

傷心欲絕的黃父曾吐露，「兒子在家中排行老二，當時就有告訴他台中治安不太好，太晚就盡量不要出來」，氣得感嘆，兒子的大好前程就這樣被一個毒蟲毀了。

台中地方法院審理後，認為賴男雖然坦認犯行，但遲遲沒有跟被害人家屬和解或賠償，依毒駕致死罪將他判刑4年2月，另依肇事逃逸判1年6月，應執行有期徒刑5年4月；民事部分，黃男父母向賴男求償喪葬、撫養、精神撫慰金等共791萬5262元，法院判賴男應賠償黃男父母116萬8080元。全案仍可上訴。

▲賴男面對鏡頭小聲說「對不起」。（資料圖／記者李忠憲翻攝）

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