萬華房仲砍運將18刀致死　出庭辯「只想嚇他」...被害家屬怒嗆狡辯

▲林男家屬當庭怒嗆于男狡辯，林妻更淚訴家被毀了，現在很擔心小孩在學校被歧視 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市于姓已婚房仲4月間，在萬華持刀刺殺林姓運將，到案時稱「業績不好」隨機殺人，經檢方調查發現，他是不滿江姓女同事被騷擾，才憤而下手，更曾密謀「除髒狼」計畫，北院25日開庭，于男稱本來只想嚇嚇林男，但看到對方心裡突然一股衝動，「不知怎會殺死他」，林男家屬不滿此說法，當場怒嗆「這不是狡辯，甚麼才是狡辯！？」。

于男今日出庭，首先向林男家屬鞠躬道歉，稱對自己行為非常後悔，坦承心儀江女，並為了掌握林男行蹤，將GPS裝在對方開的計程車上，但否認檢方起訴中所指，「為殺人特地重訓」，稱訓練是為了將來事業發展。

于男表示，刺殺用的藍波刀，是他犯案前幾天在外面撿的，因為覺得「刀很漂亮」，就把他拿來當護身符，案發當天他心情很亂，就想帶著「護身符」上街，到了林男住處附近，「剛好」等到他停車，本來只想看看他，但不知為何「心中一股衝動」，最後竟捅了林男18刀，于男對犯行相當後悔，希望能與家屬和解。

林男的弟弟在座位區一度聽不下去，怒嗆「這不是狡辯，甚麼才是狡辯」，法官也認為林男雖嘴上喊「認罪，但對檢方起訴他的不利事項全都避重就輕。

提告的林妻律師表示，于男稱裝GPS，是為了掌握林男行蹤、幫江女躲避騷擾，但江女根本沒要躲林男，2人除了還有見面外，江女到案後更稱于男「管太多」，認為于男塑造「從林男手中拯救江女」的形象，江女又把責任推給于男，說不定根本是于男跟江女講好了，而于男根本沒有真心懺悔。

林妻在庭上淚訴，不知于男為何要毀了他們一個家，「他（林男）到底犯了甚麼錯！？」，2個小孩都還很小，新聞又報成這樣，她很擔心小孩上學會被同學歧視，痛訴「這對我們公平嗎！？」，認為于男今日的說詞，讓她暫時沒有和解的意願，本案將於10月6日續審。

林男家屬庭外表示，他們根本不知道林男跟江女間的事情，就算真有騷擾，也大可去報警，沒必要殺人，現在于男把責任都推到林男身上，但死者已經沒辦法說話了，他們只希望法院能詳盡調查。

生火了！連我媽都用到發光