央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平近日指示要制止餐飲浪費行為，大陸官媒《央視》隨即批評網路上「吃播」浪費食物的亂象，並於30日再揭發「大胃王吃播」的背後黑幕，指許多主播運用「假吃」「催吐」等方式，營造大胃王的形象，但其實有大量食物最後根本沒被吃下肚，而是進了廚餘桶。

《央視》首先訪問了一名愛看「大胃王吃播」的粉絲，該名粉絲表示，吃播主播在鏡頭前表現出享受美食的狀態，看主播吃得很香，就會覺得這個食物、這種做法或是這個地方的美食很吸引人，而且還會有「治癒」感。

▼主播花30小時才吃完一整鍋麵，卻利用剪接營造出只花了1小時的假象。（圖／翻攝央視）



接著，《央視》開始揭露大胃王吃播的「暗黑套路」，首先，是有些大胃王主播看似一餐能吃平常人食量的好幾倍，但其實是利用「加速剪接」，把長達30小時的進食過程，後製成像是只花費了30分鐘、1個小時，營造出食量很大的假象。

《央視》還播放了一段女主播一人吃下30碗麵的影片，不過，從另一個角度的側拍畫面可以發現，該名女主播根本沒有把麵吞下肚，而是放入嘴裡，隨即吐到隱藏在下方的廚餘桶內，以「先吃後吐」的「假吃」招式營造出大胃王的形象。

《央視》指出，大陸的影音平台已經開始整頓大胃王吃播亂象，現在上網搜尋「大胃王」「吃播」等關鍵詞，都會出現「拒絕浪費，健康飲食」的警語，許多大胃王主播也積極轉型，抹去大胃王的標籤，並陸續刪除以前曾拍攝的大胃王相關內容。

▼女主播挑戰吃下30碗麵，但每一口都沒吞下肚，而是直接吐掉，再利用剪接掩飾。（圖／翻攝央視）

