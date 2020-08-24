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爸媽當吃播搖錢樹！　逼3歲女兒掃空漢堡、炸雞...飆到35公斤笑「養豬」

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▲3歲女娃被爸媽當「大胃王」小網紅，養成35公斤。（圖／翻攝自光明網，下同）

▲3歲女娃被爸媽當「大胃王」小網紅，養成35公斤。（圖／翻攝自光明網，下同）

記者劉亭／綜合報導

3歲原本應該還是天真無邪的年紀，大陸一名女孩「佩琪」卻被爸爸媽媽培養成「網紅」，不斷餵她吃各種高熱量、重口味的大量食物，發各種「胖妹」大吃影片，吸引網友觀看，讓她僅僅3歲，體重卻已經高達70斤（35公斤）。

綜合陸媒報導，「佩琪」一開始的影片中，看起來圓滾滾的，想個米其林寶寶，開心的在鏡頭前吃東西，模樣相當可愛，因此也吸引了許多人觀看，最高的一支影片點閱量達55.6萬。但漸漸的佩琪越來越胖，2歲半已經25公斤，看起來已經有過胖趨勢。

▲3歲女娃被爸媽當「大胃王」小網紅，養成35公斤。（圖／翻攝自光明網，下同）

但現在3歲的佩琪已經重達35公斤，在上傳的影片中，漢堡、炸雞、可樂、泡麵、烤肉這些幼兒不太會接觸的食物，全部都出現在餐桌，她就滿桌高熱量食物吞下肚。

而父母在影片的標題上，還寫著各種宣傳語，「胖妹吃飯幾秒吃完」、「狂飲一瓶飲料半隻雞一碗粉好」、「馬上突破100斤（50公斤）」、「食量驚人」、「真的是要養豬」；但有網友發現，其實佩琪曾經吃不下了要求「別弄了別弄了」，父母嘴上答應，但馬上又把剛吃完的盤子裝滿。

▲3歲女娃被爸媽當「大胃王」小網紅，養成35公斤。（圖／翻攝自光明網，下同）

而長期的暴飲暴食也對佩琪的健康產生影響，從影片中可見，佩琪的腳因為體重過重，骨頭無法支撐已經變形了，所以她走起路來都搖搖晃晃，感覺下一秒就會摔倒，甚至把玩具車坐壞了。

許多網友紛紛留言建議，媽媽應該更加注意小孩飲食，不要再吃太多高熱量食物，也不要叫胖子，以免小孩心理受影響；甚至有人直言「媽媽這是拿孩子當賺錢工具，根本不管孩子的健康和身體！」但佩琪媽媽卻回覆，「她爸爸的，一個沒用的男人，也不賺錢」、「爸爸溺愛」。

▲3歲女娃被爸媽當「大胃王」小網紅，養成35公斤。（圖／翻攝自光明網，下同）

看到佩琪媽媽的反應後，很多氣憤的網友大罵「不配當父母」、「這是虐待，太氣人了」、「畸形的金錢至上觀」，更直接向平台舉報。目前佩琪的頻道已經搜尋不到，賬號中所有上傳視頻，及大部分動態也都被刪除。

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