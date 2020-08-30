台大公衛院長鄭守夏發公開信：將詹長權、陳秀熙送校方調查

▲鄭守夏發信給全院師生表示，將請總校區調查血清抗體一事。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

台大公共衛生學學院前院長詹長權、前副院長陳秀熙，和彰化縣衛生局合作血清抗體調查，引發爭議。台大公衛院長鄭守夏昨晚發出一封信給全院師生提到，台大誠信辦公室（學術倫理委員會 ）在8月28的會議上做成決議，請校總區與台大醫院兩個研究倫理委員會著手調查本案 ，台大公衛自當全配合。

鄭守夏表示，有鑒於近日吵得沸沸揚揚的「彰化血清抗體調查」一事，許多媒體報導對台大公衛學院多所責難，讓全體師生承受不少委屈，做為新任院長，有責任將他所知道的事情，向各位做一個說明。首先，學院在前任詹長權剛上任院長後不久，召集3位副院長以及許多位院內老師，共同撰寫與申請一個大型的深耕研究中心計畫，後來獲教育部與科技部的5年補助，也就是「群體健康研究中心」計畫(PHRC)， 並代表學院與彰化縣政府簽訂一個「合作協議書」(MOU)。

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▲▼台大公衛院長鄭守夏寫公開信給院內所有師生，談彰化血清報告，內容提到倫理委員會將會調查此事。（圖／民眾提供）





公開信指出，今年初爆發COVID-19疫情，根據報載，彰化縣政府與學院，在6月11日舉辦COVID-19萬人血清抗體調查啟動記者會，應是利用彰化衛生局原有萬人健檢相關平台為基礎，開始進行四類高風險族群的血清抗體調查，並且在8月初預告將在8月25日舉辦期中成果報告記者會，後來喊停又改為8月27日召開。這個血清調查計畫是由詹長權與陳秀熙兩位教授負責，所召開的記者會都沒有（也不需要）經過學院同意，照理講都不能代表公衛學院，（就跟支不支持入境全篩 的爭辯一樣）。不過，由於他們兩位身兼行政主管多時，而且MOU也是學院跟彰化縣政府簽的，因此「台大公衛」經常成為新聞標題。

鄭守夏接著說，在 8月27日由詹長權主持的記者會中，他代表學院應邀出席，但在記者會過程中， 都沒被邀請發言。關於IRB相關議題，詹長權說明他有取得台大校總區的研究倫理審查的免審證明，但被質疑通過日期是 8月11日，而且該 IRB 是針對次集資料分析的計畫審查通過。對於抽血的部分，詹長權則說明那是衛生局的服務項目，因為是執行公務得免除 IRB。至於「血清抗體調查」的抽血行為，到底是衛生局執行公務，或是執行合作的研究，很多學者與醫師都認為是研究，所以應該要取得台大醫院的IRB證明才合理。台大做為最高學府，我個人認為所有師生都應該以 嚴謹的態度與高標準來自我要求。

▲鄭守夏公開信提到，針對此案要請校總區調查。（圖／記者林敬旻攝）



鄭守夏指出，8月25日，學院收到衛生福利部來函，指出彰化縣衛生局說明該血清調查計畫是由台大主持，該局為配合單位，因此要求我們提供與「彰化血清抗體調查」相關計畫書與 IRB 資料，這部分已經由詹長權提供並函覆，就是那一份次級資料分析 在8月11日核准的證明。後來，在 8月28日學院收到科技部來函，要求提供是否有變更計畫進行血清抗體調查與相關IRB的說明，已經請詹長權協助辦理中。同時，台大誠信辦公室（學術倫理委員會）8月28日的會議上做成決議，請校總區與台大醫院兩個研究倫理委員會著手調查本案，台大公衛自當全力配合。

鄭守夏說，經學院主管們討論，決定將舉辦一場專家座談會、研討會，希望可以釐清「政府機關（委託）執行公務」與「學術研究」兩者之間界線，提出明確規範與準則，讓學界與政府的合作案完全符合研究倫理的要求，並提供各界參考。最後鄭守夏強調，既然事件已發生，傷害已經造成，只能勇敢面對。鄭守夏接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，本案已經由本校及醫事司調查中，自己不適合再表示意見。