美豬美牛要來了...李眉蓁轟「有政府會詐騙」：陳其邁市長呢？

▲李眉蓁將提案修訂食安管理自治條例，要求零檢出。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

中央宣布自2021年1月1日起，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，台中市長盧秀燕以自治條例為由，率先表態要求「零檢出」，高雄市長陳其邁則是要求美豬進口後，萊克多巴胺查驗頻率要比現在超過10倍。對此，高雄市議員李眉蓁在市長補選過後首度砲轟昔日對手陳其邁「有政府會詐騙」，大酸今昔態度不同，未來將提案修訂食安管理自治條例，要求零檢出。

「有政府會詐騙！」高雄市李眉蓁表示，時任立法委員的陳其邁堅持零檢出、反對犧牲全民健康、反對犧牲畜牧業；「陳其邁市長呢？會堅持理念為市民的健康把關？會堅持拒絕萊克多巴胺？」期待別人不如自立自強！

李眉蓁表示，將建請高雄市議會，以幫市民健康把關為前提，提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。

李眉蓁強調，修訂自治條例修正案還要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，只要檢出乙型受體素如萊克多巴胺，即開罰。另外，累犯或是情節嚴重者另制定加重罰則。