台中國小導師、主任協調學生打籃球糾紛　竟被家長告妨害自由

▲台中一家私立小學學生因為打籃球而打架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1所私立小學的2名五年級學生，今年3月因為打籃球衍生打架，周姓導師為了了解事情始末，在上課時段找了當時在球場的11名同學，以及雙方家長到協商室溝通，結果，事件已經落幕，反而是其中1名家長不滿校方不上課卻挪用去協調，剝奪孩子受教權，因此控告周師、陸姓學務主任妨害自由，周、陸2人10日出庭， 大感無奈。

3月26日第二節下課時間，賴生原本在打籃球，後來梁生也來投籃，賴出言阻止並且打到梁的手臂，梁於是出拳毆打賴的後腦，造成腦震盪，賴回家後，出現頭昏現象，還在浴室內暈倒，賴母氣得前往學校興師問罪，校方於是安排4月1日召開協調會，找了雙方母親、當時在場9名同學，了解事情始末，學校的陸姓學務主任也列席。

根據當天校方的訪談紀錄表，賴母並沒有責怪梁生的意思，也願意給梁生一次機會，只要寫封道歉信，並保證不再犯，否則下次就要交給國家處理，賴母還說，發生事情應該用說的就好，不要利用暴力的肢體衝突解決。

梁母說，她兒子當初之所以打人，是因為賴生先打他，而且沒有道歉，加上賴生已答應不和他共用籃框，後來還是照常投籃，他覺得被騙了，她會要求兒子為打傷賴生而道歉。

周姓導師當天上午11點09分，帶著當時在球場的11名學生，從5樓教室到4樓協商室，和賴、梁母親等人，由學生一一還原事發經過，訪談紀錄表上登記返回教室時間是11點17分。

糾紛算是已經平息，但其中1名參與協商的陳姓學生，回家把事情告知家長，陳父不滿校方利用上課去做協商，剝奪小孩受教權，加上事後校方又利用午休補課，害他兒子趕著吃飯，造成肚子痛，還去醫護室休息，認為校方作為不當，憤而控告周、陸兩人妨害自由。

陸主任說，原本她也不贊成利用上課時間開協調會，但後來尊重導師決定，即使如此，也用不到10分鐘的上課時間，而且30分鐘的午休時間，導師還挪出15分鐘補課，她說，事情發生就該好好解決，如果利用下課時間協調，反而更引起學生反彈，剝奪他們的休息時間，面對生平第一次被控告，她無奈的說，尊重司法吧。

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