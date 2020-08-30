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「露鳥俠」出沒永和公園…噁喊：看一下給3千！10歲女童目睹爆哭

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▲▼永和一處公園驚傳「露鳥俠」出沒，10歲女童目擊嚇傻。（圖／翻攝臉書「我是永和人」）

▲永和一處公園驚傳「露鳥俠」出沒，10歲女童目擊嚇傻，圖為女童媽媽畫下露鳥俠當時出沒位置。（圖／翻攝臉書「我是永和人」，下同）

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

新北市永和區永和路一處公園昨（29日）傳出「露鳥俠」出沒！一名媽媽於臉書「我是永和人」PO文表示，10歲女兒獨自回家途中，遇到一名男子假借問路卻露出自己的下體，稱「看一下，給你3000」，嚇得女兒到家後不停大哭。對此，警方表示，目前這名媽媽有到派出所查看監視影像，但尚未完成報案程序，未來會加派員警巡邏，釐清該男子身分。

這名媽媽於PO文指出，女兒昨（29日）下午5時許從捷運永安市場站獨自走回家，途中行經台灣自來水公司對面小公園時，一名年約30多歲的男子將白色轎車停放於公園旁，突然問女兒「這附近有公園，在哪」，而女兒則不疑有他，靠近車輛回答男子的問題。

怎料，男子卻突然露出自己下體，喊著「看一下，給你3000」，女兒發覺不對勁，趕緊跑回家，女兒到家後，大哭半小時，才描述回家途中遇到的事情。「原來永和路上這麼不安全」這名媽媽表示，她除了不斷安慰女兒，也教女兒如何保護自己，更重要的是，以後她不會讓女兒一個人走回家；而藉由這件事，這名媽媽也強調「這地方人來人往，這變態這麼猖狂！要小心！！」

貼文一出，讓不少網友直呼「好恐怖」、「太變態」。對此，警方表示，這名媽媽有到派出所查看監視影像，但尚未完成報案程序，未來會加派員警巡邏，釐清該男子身分。

▼媽媽心疼女兒，PO文提醒當地居民務必小心。

▲▼永和一處公園驚傳「露鳥俠」出沒，10歲女童目擊嚇傻。（圖／翻攝臉書「我是永和人」）

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