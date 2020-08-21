酒吧外撿屍…摩鐵客滿公廁硬上！碩士男開庭扯：上過5女沒事　法官怒了

記者徐愷昕／台中報導

江姓男子凌晨守候在酒吧，見一名女子涼涼（化名）被多名友人護送上計程車後，立即開車尾隨在後，趁涼涼下車醉倒路邊之際上前搭訕，並將她載至附近公廁性侵。江男遭逮後否認犯行，還於法庭上表示，自己「撿屍」多次都不曾發生問題，台中地院審結判他有期徒刑4年2月。全案仍可上訴。

▲江姓男子2019年間在酒吧外守候，等著撿屍酒醉女子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

江男2019年2月8日在台中南屯區某酒吧外守候，等著撿屍酒醉女子，凌晨4時許他見女子涼涼被多名友人護送上車計程車後，便開車尾隨，趁她下車獨坐地上之際上前攀談搭訕。而涼涼因當下喝醉意識不清，不知不覺就被江男攙扶上車。

涼涼那陣子因剛分手，整個人陷入失戀情緒中，在江男車上不斷撥打電話試圖找前男友，然而卻遭封鎖，而此時江男為博取信任，馬上將自己手機拿出讓她使用。

接著，江男開始尋找有無摩鐵可以休息，但經詢問幾間都客滿，只好作罷。同日凌晨近6時許，涼涼意識漸漸清醒後，驚覺自己身陷危險中，馬上以要上廁所為由，要求江男將車停靠在附近一公園旁。一下車，涼涼為了擺脫江男，快步走進公園內，沒想到此時江男卻緊追在後，硬是跟進無障礙廁所內，2人經歷一番拉扯後，涼涼因體力、身型都不敵江男，遭性侵得逞。

台中地院審理時，江男否認性侵犯行，辯稱2人發生關係時，涼涼有同意並沒有反抗；不過當法官進一步詢問他：「過去有無在酒吧外搭訕女生，見面第一天發生性行為的經驗」時，江男卻表示：「我之前也曾經這樣跟幾個女生發生過性行為，最少有5個」，對此勘認他過去應該曾以此方式找尋性交對象，行為實在不可取！另考量他碩士畢業的教育智識程度，審結依強制性交罪判處有期徒刑4年2月。全案可上訴。

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