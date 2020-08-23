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24歲嫩妹被撿屍…酒醒發現「第1次沒了」大崩潰！色運將瞎扯：我推不開她

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記者徐愷昕／台北報導

一名24歲女子妍妍（化名）晚間與同事到台北一家KTV飲酒狂歡，結束後，不勝酒力的她坐上計程車欲返家，準備為這次聚會畫下美麗的句點，不料竟遇到惡狼！劉姓運將看她爛醉模樣，乘機性侵得逞，更可惡的是，運將事後還反駁說是妍妍主動坐上來，他有反抗。士林地院一審判他有期徒刑4年；案經運將上訴，二審高院19日維持原判。

▲▼計程車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子妍妍（化名）酒後搭計程車，未料卻遭車上運將載至暗巷性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年7月22日深夜2時50分，運將載送妍妍返回內湖區康寧路住處附近時，見妍妍酒醉意識不清，竟萌生淫念，將車輛開往道路旁邊巷子停放，打開後車門進入後座，趁妍妍無法抗拒之際，將她扶起跨坐在自己身上，然後掏出性器官插入妍妍下體，完事後才將妍妍送回住處離開。

妍妍早上清醒後察覺下體疼痛、內褲反穿，擦屁股時有淡淡的血色，由於她過去沒有發生過性行為，根據所學知識覺得是發生性行為所致，急忙撥電話詢問朋友。朋友回稱，昨日將妍妍送上車前有交代司機，司機3點多也有回報已安全送達。不過妍妍後來調閱社區監視器畫面，發現自己是5點多才被送回，懷疑自己遭性侵，隔日遂在友人陪同下就醫驗傷並報警處理。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲妍妍（化名）清醒後發現自己下體疼痛、內褲反穿，擦屁股時有淡淡的血色，懷疑自己被性侵。（圖／翻攝pixabay）

法庭上運將矢口否認犯行，辯稱當時妍妍喝醉，叫了10至20分鐘都叫不起來，因找不到妍妍正確的住家地址，只好開到附近巷子處停車，在前座玩手遊等妍妍起來。沒想到隔一陣子後，妍妍從後座拉他的手說陪她一下，然後便跨上他的大腿，還把自己的上衣、內衣往上拉，主動將運將的頭按到她胸前，問說「喜歡嗎？」並拉下運將的褲子到大腿上緣，妍妍自己也拉下褲子，雙方性器官摩擦約10分鐘，但沒有插入。

運將還說，「我有反抗，但推不開她」，直到一名社區警衛認出妍妍，直接叫妍妍名字，說她常常這樣，妍妍才起來並自己下車走回社區。運將堅稱自己絕對沒有乘機性交的犯行。

法官審理時認為，妍妍回憶案發經過時，有哭泣等情緒反應，若非曾受嚴重且難以啟齒的侵害，怎又需要藉由反常的哭泣表現以宣洩情緒？況且運將與妍妍素不相識，妍妍並無刻意誣陷的動機，一審不採信運將說詞，依乘機性交罪判他4年徒刑；二審高院19日駁回運將上訴，維持原判。

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